Erfurts Citymanagerin setzt beim Handel aufs Wir-Gefühl

Das Parkhaus am Löbertor, über dessen Neubau der Erfurter Stadtrat heute zu entscheiden hat, würde dem innerstädtischen Handel gut tun. Davon ist die Industrie- und Handelskammer überzeugt, die einen entsprechenden Appell an die Stadtratsfraktionen geschickt hat, der Beschlussvorlage heute zuzustimmen. Patricia Stepputtis, seit 1. November 2019 Citymanagerin Erfurts, plädiert ebenfalls für ein „Ja“, würde der Neubau doch zu einer dringenden Belebung des westlichen Angers und des ganzen Quartiers samt Langer Brücke führen.

„Generelles Ziel muss es sein, die Innenstadt attraktiver zu machen, insbesondere für jene Kunden, die sonst den bequemen Online-Einkauf vorziehen“, sagt Steffen Schulze, Abteilungsleiter der IHK und Experte in Sachen Innenstadthandel. Für ihn ist daher die jüngste Preiserhöhung der Stadt von 1,50 auf 2 Euro pro Stunde fürs Parkticket von wenig Fingerspitzengefühl geprägt. Er weiß: Der Konkurrenzdruck aus dem Netz ist groß, die Umsätze dort haben zweistellige Zuwachsraten, stationärer Handel stagniert sogar im Weihnachtsgeschäft. Ein Problem nicht allein in Erfurt, das inzwischen auch Innenstadtlagen größerer und attraktiv-sanierter Städte betrifft.

„Chemnitz, Kassel und Kaiserslautern – sie alle haben unter der Konkurrenz des Onlinehandels zu leiden. Erfurt hat sich diesem Trend noch jahrelang zu Lasten des Umlands entziehen können“, sagt Schulze, das sei an den Kfz-Kennzeichen auf Parkplätzen und in den Parkhäusern gut ablesbar. Wer von außerhalb nach Erfurt zum Einkauf kommt, teuer fürs Parken bezahlen müsse oder keinen Platz fände, bliebe der Stadt künftig fern. „Um vom Sofa aus zu shoppen“, wie Schulze fürchtet, „irgendwann ist die Schmerzgrenze erreicht.“

Bestenfalls gelingt die Kombination von stationärem Handel und Internet

Wo Umsätze fehlen, hätten weder etablierte und inhabergeführte Unternehmen eine Chance, noch würden Marktgrößen wie Karstadt davon verschont. Gäben Händler auf, blieben Läden leer, rücke Gastronomie an ihre Stelle oder aber ein Angebot, das es im Onlinehandel nicht gibt oder das Kunden durch die Möglichkeit des Anfassens und vor Ort Ausprobierens lockt. Im besten Fall gelinge dem lokalen Handel eine Kombination mit dem Internet. „Ein Musterbeispiel ist das Schuhhaus Zumnorde: Zum Geschäft in bester Lage hat das Unternehmen einen erfolgreichen Online-Shop und wurde Online-Händler des Jahres 2019“, sagt Schulze.

Dass sich Leerstände insgesamt noch im Rahmen hielten in Erfurt, wie Schulze findet, sei dem Engagement der Innenstadt-Akteure zu verdanken, beispielsweise im Citymanagement-Verein, bei dem auch er Mitglied ist. Dass die Stadt mit der Stelle einer Citymanagerin eine langjährige Forderung des Vereins umgesetzt habe, sei rundherum nur zu begrüßen, sagt Schulze. Citymanagerin Patricia Stepputtis, seit etwa 100 Tagen im Amt, arbeitet unter dem Dach der städtischen Wirtschaftsförderung und sieht sich als Ansprechpartnerin für Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister aus der Innenstadt.

Phase des Kontakte-Knüpfens ist für die Citymanagerin abgeschlossen

Phase 1 ihrer Arbeit war es, sich den Akteuren der Innenstadt vorzustellen und sich ihre Probleme anzuhören. Jetzt will sie in Phase 2 starten: Gewonnene Ideen umsetzen, Projekte realisieren und Kräfte bündeln. Inspirieren lassen hat sie sich von Innenstadtvereinen in Weimar oder Bamberg. „Ziel ist eine Stadt, in der sich alle wohlfühlen“, sagt Patricia Stepputtis, die sich als Mediator sieht, um Bedürfnisse der Innenstadtakteure in die Verwaltung hinein zu transportieren.

Ein Allheilmittel, wie sich die kariöse Leerstands-Situation beispielsweise auf der Langen Brücke beheben lässt, habe auch sie nicht parat. Einen Weg dorthin aber sieht sie in größerer Gemeinsamkeit und stärkerem Wir-Gefühl, wie sie das schon bei Besuchen bei Händlern auf der Krämerbrücke erlebt habe. „Mehr Regionales und Lokales“, sieht sie bei der Gastronomie als mögliches Rezept. Mehr positive Grundstimmung – auch in Sachen Bundesgartenschau 2021 – würde den Handel stützen, ist sie überzeugt.

Ihre Themenschwerpunkte hat sie abgesteckt, Projekte stehen vor dem Start. Ein Ziel müsse die Verjüngung der Kundschaft sein, beispielsweise. Aktuell ist die durchschnittlich 44 Jahre alt, meist weiblich und damit älter als in vielen vergleichbaren Städten, so Stepputtis. Die Bahnhofsarkaden müssen schöner werden – sind sie doch der erste Erfurt-Eindruck der ICE-Reisenden. Und nicht zuletzt müsse die Buga als Chance begriffen werden, das schöne Erfurt noch schöner werden zu lassen.