Erntehelfer fehlen: Spargelhof Kutzleben ist insolvent

Die Spargelhof GmbH & Co. KG Kutzleben ist insolvent. Das geht aus einer Mitteilung der Erfurter Anwaltskanzlei Rombach hervor. Der Betrieb kann auf Beschuss des Amtsgerichts Mühlhausen das Verfahren aber in Eigenverwaltung durchführen. Die Geschäftsführung wird auf ihrem Restrukturierungskurs von dem Sanierungsexperten und Rechtsanwalt Rolf Rombach unterstützt. Darüber hinaus hat das Amtsgericht Rechtsanwalt Peter Staufenbiel zum vorläufigen Sachwalter bestellt. Seine Aufgabe sei es, die Geschäftsführung während des Sanierungsprozesses zu überwachen und die Interessen der Gläubiger zu wahren.

350 Erntehelfer werden gebraucht

Der Spargelhof wird ohne Einschränkungen fortgeführt, heißt es. „In den nächsten Monaten werden wir ein Konzept für die Neuaufstellung des Unternehmens entwickeln“, so Rombach. „Die Corona-Pandemie hat uns sehr hart getroffen. Wir haben 900 Tonnen Spitzenspargel auf unseren Feldern. Um ihn zu ernten, bräuchten wir rund 350 Erntehelfer. Doch aktuell ist fast niemand da“, so Geschäftsführer Jan-Niclas Imholze. In der vergangenen Woche waren erste Erntehelfer aus Rumänien eingeflogen worden. „Wir wollen so viel wie möglich von den Feldern ernten“, betont Imholze. Die Auftragsbücher seien gut gefüllt.