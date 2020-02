Erstes Gründerseminar vor 30 Jahren in Gera: Berater aus Nürnberg erinnert sich

Mehr als 30 Jahre ist es inzwischen her, dass Christian Nowak das erste Mal im Osten war. Dass er das erste Mal in Gera war. Genau vor 30 Jahren lief in Gera das erste Existenzgründerseminar im Osten. Schon damals hat das dem Fachanwalt für Arbeitsrecht nicht nur Freunde gebracht: „Ein Handwerker hat nach einer Veranstaltung gezielt nach mir gefragt und mich niedergeschlagen“, erinnert er sich. Tatsächlich sei das aber die Ausnahme gewesen. „Es gab 760 Anmeldungen für insgesamt 50 Teilnehmer“, berichtet Nowak. Die Volkspolizei habe die Türen sichern müssen.

Schon zwei Monate nach dem Fall der Mauer haben sich viele Menschen also auf Marktwirtschaft eingestellt. „Dabei gab es anfangs nicht mal eine direkte Telefonleitung, die wir hätten nutzen können.“ Erste Kontakte zur damaligen Handels- und Gewerbekammer in Nürnbergs Partnerstadt Gera seien über den Fernschreiber zustande gekommen. Die Kammer war damals Vorläufer der heutigen IHK Ostthüringen zu Gera.

Ohne Federlesen Förderung aus Bayern

Ohne viel Federlesens habe der bayerische Wirtschaftsminister 60.000 D-Mark Förderung für die Reihe mit insgesamt zehn Seminaren und zehn dazugehörigen Kammergesprächen zur Verfügung gestellt. Bei einem damaligen Umtauschkurs von etwa 1:6 habe das viel möglich gemacht. Für die nötige Expertise aus erster Hand seien auch Unternehmer aus dem Kammerbezirk Nürnberg mit angereist. „Die haben wir nach Kategorien in den Kammergesprächen mit den passenden Interessenten aus der DDR zusammengebracht“, so Nowak. Letztlich habe das Seminar in der ehemaligen Stasi-Kantine stattgefunden, die zu jener Zeit leer stand – ein kleiner Obolus für den Hausmeister habe Wunder bewirkt.

Er selbst verfügte als Existenzgründungsberater über Erfahrungen ab 1979 und wurde für seine Verdienste im Jahr 2009 sogar mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet – ausdrücklich auch für die Verdienste um Gründerförderung in Gera und Jena. Aus seiner Sicht sind im Zuge der Wende auch Fehler gemacht worden. Etwa die schnelle Umstellung der Währung mit dem Wechselkurs 1:2 und teilweise sogar 1:1 sei sicher ein Fehler gewesen. „Aber das hatte politische Gründe.“ Und die Menschen hätten es sich gewünscht.

Zwangsumtausch gehörte dazu

Generell sei es eine Wildwest-Zeit gewesen. „Den Zwangsumtausch mussten wir bei unserer ersten Fahrt in den Osten noch mitmachen“, erinnert sich der heutige Pensionär. Ihm sei damals wichtig gewesen, den angehenden Unternehmern aus Handel oder Produktion klar zu machen, dass sie nicht alles glauben sollten, was ihnen mancher windige Westler habe weismachen wollen. „Und sie sollten nicht um jeden Preis zum Beispiel einen neuen Lkw auf Kredit kaufen, wenn der alte Laster es noch getan hat“, sagt er.

Besonders wichtig für die Verbreitung der Kunde über das Gründer-Angebot seien damals die Ostthüringer Nachrichten gewesen, ein Vorläufer der Ostthüringer Zeitung (OTZ). „Wie hätten die Leute sonst von unseren Veranstaltungen erfahren sollen?“

Verbindungen bestehen bis heute fort

Manche so gebildete Verbindung besteht bis heute fort. „Wir sollten auch im Westen nicht vergessen, was in der Transformation damals geleistet wurde“, sagt er rückblickend. Die Menschen im Osten hätten viel geleistet – und vieles habe sich zum besseren gewendet, trotz heftiger Brüche und für viele Menschen auch Arbeitsplatzverluste. Er selbst blickt freudig auf eine abenteuerliche Zeit zurück. Sogar Volkspolizisten hätten ihn damals auf die Veranstaltungen angesprochen und auf Kontakte für eine andere Karriere gehofft.

