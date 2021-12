Experten erwarten keinen Preissprung beim Heizöl

Erfurt/Mannheim. Die Verbraucher haben sich in diesem Jahr beim Bestellen des Heizöltankwagens zurückgehalten.

Trotz der weiter steigenden Abgabe auf den Kohlendioxidausstoß zum Jahresbeginn müssen sich die Thüringer nicht auf eine sprunghafte Verteuerung ihres Heizöles einstellen.

Davon sind zumindest die Experten des Verbandes Energiehandel Südwest-Mitte überzeugt. Geschäftsführer Hans-Jürgen Funke sieht eine Verteuerung um ein bis zwei Cent je Liter durch die Anhebung der CO 2 -Abgabe von derzeit 25 auf 30 Euro je Tonne zum 1. Januar 2022. „Allerdings wird dieser Preisauftrieb unter Umständen von anderen Effekten teilweise kompensiert“, sagte Funke am Dienstag am Verbandssitz in Mannheim.

So sei etwa das Preishoch des laufenden Jahres seit Oktober bereits wieder zurückgegangen. Ursachen dafür sieht Funke unter anderem in freigegebenen Reserven in den USA und der Konjunkturschwäche weltweit durch die Pandemie. Im Jahresverlauf hätten sich die Verbraucher beim Öleinkauf infolge hoher Kosten zurückgehalten, so Funke.

Er rechnet mit einem Rückgang des Absatzes gegenüber 2020 um gut ein Viertel. Auch weil sich viele Menschen noch im Vorjahr bei niedrigen Preisen einen Vorrat in den Tanks angelegt haben. Verkauften die Mitgliedsfirmen im Jahr 2020 insgesamt 12,2 Millionen Liter Heizöl, werden es im laufenden Jahr nur 7,6 Millionen Liter sein, ergeben erste Schätzungen.

„In vielen Betrieben blieben die Fahrzeuge in den Betriebshöfen und Hallen und die Mitarbeiter in Kurzarbeit daheim“, so der Verbandsvorsitzende Thomas Rundel. Gerade die Mitarbeiter müssten die meist mittelständischen Betriebe aber halten, weil man sie benötige.

Der Verband vertritt nach eigenen Angaben die Interessen von rund 400 – oftmals familiengeführten – Unternehmen im Energiehandel in den Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Thüringen. Sie alle haben laut Rundel pandemiebedingt erneut ein Jahr mit Berg- und Talfahrt erlebt.

Der Verband fordert von der neuen Bundesregierung eine Technologieoffenheit bei der angestrebten Energiewende. „Ohne grünen Wasserstoff und klimaneutrale synthetische Flüssigbrennstoffe sind die Klimaziele nicht zu erreichen“, zeigte sich Funke überzeugt. Das habe auch eine aktuelle Studie der Energieagentur Dena bestätigt. Daher müsse die Politik den Markthochlauf neuer Flüssigbrennstoffe unterstützen. Ein generelles Verbot von Ölheizungen gibt es laut Funke gegenwärtig nicht.

In Thüringen betreiben die Verbraucher aktuell rund 137.000 Heizungen in ihren Häusern oder Wohnungen. Das Gros davon -- immerhin 38,3 Prozent – werden mit Erdgas-Zentralheizungen mit Wärme versorgt. Liegt der Anteil der Ölheizungen in Baden-Württemberg bei rund 30 Prozent und im gesamtdeutschen Durchschnitt bei 25 Prozent, sind es in Thüringen lediglich 12,6 Prozent.

Dafür sind in Thüringen besonders viele Häuser und Wohnungen ans Fernwärmenetz angeschlossen. Fast jede vierte Heizungsanlage wird aktuell im Freistaat über einer Fernwärmeleitung versorgt. Betrachtet man die gesamte Bundesrepublik, liegt der Durchschnitt bei 13,9 Prozent.