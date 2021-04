Fachkräfte für Pflege und Logistik in Thüringen gesucht

Erfurt. Derzeit gibt es 4000 freie Arbeitsplätze in der Stellenbörse. Die Agentur für Fachkräftegewinnung zieht eine positive Bilanz zum Zehnjährigen.

Auch in der Corona-Krise gibt es in Thüringen derzeit interessante Karriere-Chancen für Fachkräfte. Darauf macht die Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung (Thaff) aufmerksam. „Auf unserer Thaff-Stellenbörse präsentieren Thüringer Arbeitgeber jetzt erstmals seit Beginn der Corona-Krise wieder mehr als 4000 offene Stellen“, sagt Sabine Wosche, Geschäftsführerin der Landesentwicklungsgesellschaft, bei der die Fachkräfteagentur angesiedelt ist.

„Wir führen das darauf zurück, dass unsere Stellenbörse von Unternehmen verschiedenster Branchen genutzt wird. Und in Corona-Zeiten gibt es eben auch Wirtschaftszweige, die gerade jetzt händeringend Fachkräfte suchen, beispielsweise in der Logistik, im Lebensmittelhandel und in der Bildung“, so Wosche. Hinzu kämen jene Branchen, die schon vor Corona erheblichen Fachkräftebedarf hatten, darunter der IT-Bereich und die Pflege.

Gerade in diesen Zeiten könne die Agentur wirkungsvoll Arbeitgeber bei der Gewinnung von Beschäftigten unterstützen, neue Fachkräftepotenziale für Thüringen erschließen und auch Beschäftigten, die von Kurzarbeit oder gar Freisetzung betroffen seien, neue Stellen nahebringen.

Die Thaff profitiere dabei von ihrer langen Erfahrung im Feld der Fachkräftegewinnung und -bindung. Tatsächlich jährt sich in diesen Tagen die Gründung der Agentur zum zehnten Mal – Zeit, neben einer Bestandsaufnahme der aktuellen Situation auch Bilanz zu ziehen. Im Auftrag des Thüringer Arbeitsministeriums und finanziert aus Mitteln des Freistaats unterstützt die Agentur Thüringer Unternehmen bei der Deckung des wachsenden Fachkräftebedarfs, und sie kontaktiert und berät Fachkräfte, die momentan nicht im Freistaat arbeiten, für den Thüringer Arbeitsmarkt aber gewonnen werden können. Dazu zählen junge Menschen, die vor dem Arbeitsleben stehen, Pendlerinnen und Pendler oder auch Rückkehrinteressierte sowie internationale Fachkräfte.

„Die Thaff hat damit in den vergangenen 10 Jahren die Fachkräftesicherung in Thüringen maßgeblich unterstützt“, sagt Thüringens Arbeitsministerin Heike Werner (Linke). Diese Herausforderung stelle sich auch in den kommenden Jahren.

Sowohl Bewerberinnen und Bewerber für Ausbildungsplätze als auch Fachkräfte werden derzeit und insbesondere nach der Pandemie händeringend gesucht. Daher sei es wichtig, dass die Agentur auch einen Schwerpunkt auf die Gewinnung von Auszubildenden und Fachkräften aus dem Ausland setzt.

In den zehn Jahren hatte das Thaff-Team bei Veranstaltungen rund 165.000 Informations- und Beratungskontakte mit Fachkräften und Thüringer Arbeitgebern. Die Stellenbörse veröffentlichte über 52.000 Angebote.

Man führte bislang bereits mehr als 1000 Veranstaltungen durch, darunter seit 2011 die Firmenkontaktmesse „academix Thüringen“ für junge Fachkräfte mit 16.500 Gästen sowie seit 2013 die Jobmesse „comeback“, auf der rund 6000 Pendlerinnen und Pendler sowie Rückkehrinteressierte Kontakte zu Thüringer Unternehmen knüpften. Wichtige Grundlage ihrer Arbeit war stets die Vernetzung mit Partnern, darunter sind etwa die Arbeitsagenturen, die Kammern oder auch die Ausländerbehörden.