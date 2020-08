Fahrgastzahlen drastisch gesunken: Diskussion zur Lage der Busbranche in Thüringen

Redakteur Bernd Jentsch, der Vorsitzende des Mitteldeutschen Omnibusverbandes (MDO), Mario König, und Verkehrsstaatssekretärin Susanna Karawanskij (von links) debattieren im Ministerium in Erfurt über die coronabedingte Lage der Busbranche in Thüringen.

Erfurt. In Erfurt ist über die Lage der Busbranche in Thüringen debattiert worden. Laut Busverbandschef ist der Nahverkehr von der Corona-Krise mit am stärksten betroffen.

Die Corona-Krise hat die zentrale Rolle des öffentlichen Personennahverkehrs in Thüringen in den Fokus gerückt. „Der ÖPNV ist ein Schlüsselthema, ob Schüler- oder Berufsverkehr, es gibt quasi keine Familie in unserem Land, die nicht in irgendeiner Weise damit in Kontakt kommt“, betont die Staatssekretärin im Thüringer Verkehrsministerium, Susanna Karawanskij. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.