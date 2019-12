Flächenatlas: In Thüringen haben die Einwohner von Kauern am meisten Platz

Die bundesweit höchsten Anteile an landwirtschaftlichen Flächen weisen insgesamt zehn Gemeinden in Thüringen und Schleswig-Holstein auf. Fünf davon liegen im Freistaat. Spitzenreiter ist der Schmöllner Ortsteil Drogen (94,3) im Altenburger Land, gefolgt von Issersheilingen (94,2), Heroldishausen (94,1), Bothenheilingen (93,5) im Unstrut-Hainich-Kreis sowie und Olbersleben (93,0), einem Ortsteil der Landgemeinde Buttstädt im Kreis Sömmerda. Das geht aus dem neuen Flächenatlas des Statistischen Bundesamtes hervor, der sich auf das Jahr 2017 bezieht.

In Thüringer Städten geht es beengter zu

In ganz Thüringen den meisten Platz haben die Einwohner von Kauern (Landkreis Greiz) mit pro Kopf 9312 Quadratmetern für Siedlung und Verkehr. Auf Rang zwei liegt Paska im Saale-Orla-Kreis mit 5043 Quadratmetern je Einwohner, Position drei hat Burgk inne (4556 Quadratmetern).

In den Städten geht es beengter zu. So muss sich ein Jenaer mit 300 Quadratmetern Siedlungs- und Verkehrsfläche begnügen. In Erfurt sind es 392 und in Gera 407 Quadratmeter. Im Vergleich zu Metropolen ist das allerdings viel Raum. Deutschlandweit die niedrigste Flächennutzung haben die Münchner mit nur 159 Quadratmetern.

Unterschiedliche Gemeindegrößen spielen eine Rolle

Bei dieser großen Bandbreite spielten zum einen die unterschiedlichen Flächengrößen der Gemeinden eine Rolle, heißt es beim Bundesamt. Zum anderen variiere die Flächeninanspruchnahme in Abhängigkeit davon, ob die Gemeinden in ländlich geprägten oder verstädterten Gebieten liegen und welche Bebauungsformen sie aufweisen. Dabei zeigten sich regionale Besonderheiten: So befinden sich von den 1000 Gemeinden mit der geringsten Pro-Kopf-Flächeninanspruchnahme 353 in Baden-Württemberg.

Einen Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche an der Bodenfläche insgesamt von 70 Prozent und mehr weisen 13 Gemeinden auf. Darunter sind Großstädte wie München (74,5 Prozent), Gelsenkirchen (72,3) oder Berlin (70,5 ), aber auch Gemeinden wie Eichwalde in Brandenburg (95,4), Ottobrunn in Bayern (86,9) oder Tutow in Mecklenburg-Vorpommern (86,2). In Thüringen liegt hier Ostthüringen vorn, konkret Hermsdorf mit 49,5 Prozent, Kauern (44,0) und Ronneburg (42,6).