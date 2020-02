Frühjahrsauktion: Waldgrundstücke, Häuser und ein DDR-Bunker

Das Haus beherbergte früher einmal die Filiale eines Geldinstituts. Doch statt vergessener Münzen oder Geldscheine finden sich in seinen Räumen heute nur noch altes Mobiliar und Müll. Mitsamt diesen Hinterlassenschaften und einem umfassenden Sanierungsbedarf wird das um 1900 errichtete Wohn- und Geschäftshaus in Artern (Kyffhäuserkreis) in Kürze bei der Frühjahrsauktion der Sächsischen Grundstücksauktionen AG versteigert – als eine von 28 Thüringer Immobilien.

Insgesamt 118 Gebäude und Grundstücke aus Mitteldeutschland und Bayern suchen bei drei Versteigerungsterminen in Leipzig und Dresden neue Besitzer. Dazu zählen ein unbebautes Grundstück vor der Kirche des Geraer Ortsteils Groß-Aga, dessen Mindestgebot bei 9000 Euro liegen soll, zehn Eigentumswohnungen in einer Wohnanlage in Kostitz (Altenburger Land, zwischen 4500 und 8000 Euro) und zwei Mehrfamilienhäuser in Greiz.

Auch Mietrückstände müssen eingetrieben werden

Diese beiden Immobilien stehen leer und sind stark sanierungsbedürftig, würden aber – sofern es keine höheren Gebote gibt – bereits für nur 9000 beziehungsweise 10.000 Euro abgestoßen.

Zum Thüringer Angebot zählen überdies zwei Waldgrundstücke in Steinsdorf und Lausnitz (beides Landkreis Saalfeld-Rudolstadt), die schon für 7500 und 7000 Euro zu haben sind, und ein leer stehendes Wohn- und Geschäftshaus Wohn- und Geschäftshaus in Mellenbach-Glasbach. Dieser vermutlich um 1850 errichtete Bau mit partieller Schieferverkleidung wurde zuletzt als Bäckereifiliale genutzt; das Mindestgebot liegt bei 10.000 Euro.

Teuerste Thüringer Immobilie ist bei dieser Versteigerung ein Gebäudekomplex in Niedersachswerfen (Landkreis Nordhausen), der für mindestens 70.000 Euro angeboten wird. Der neue Eigentümer sollte aber nicht nur finanziell in der Lage sein, die Immobilie, die aus einem Wohn- und Geschäftshaus und mehreren Nebengebäuden und Garagen besteht, zu erwerben und zu sanieren. Er muss auch die bestehenden Mietverhältnisse neu ordnen und teils hohe Mietrückstände eintreiben, wie es im Auktionskatalog heißt.

Eines der spektakulärsten Objekte der Frühjahrsauktion ist ein ehemaliges Verwaltungsgebäude in Merseburg (Sachsen-Anhalt), das über einen denkmalgeschützten Luftschutzbunker verfügt. Dieser Bunker wurde Anfang der 60er-Jahre gebaut und sollte bis zu 150 Personen Schutz bieten. Laut Auktionskatalog ist er in „einem bemerkenswert authentischen Zustand“. Mindestgebot: 29.000 Euro.

Frühjahrsauktion am 28. Februar in Leipzig sowie am 3. und 5. März in Dresden; mehr unter www.sga-ag.de