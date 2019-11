Fünf-Sterne-Stall für Kälber in Schlöben

Neugierig recken die Kälber die Köpfe über das Gitter, bis eines der Jungtiere meint, über die Stränge schlagen zu müssen. In der rund 40 Quadratmeter großen Box setzt für kurze Zeit ein wildes Durcheinander ein, einige Kälber springen umher, andere drehen rennend eine Runde auf dem mit frischem Stroh bedeckten Boden. Sekunden später ist wieder Ruhe. Matthias Klippel, Vorsitzender des Agrarunternehmens „Wöllmisse“ Schlöben, blickt zufrieden auf die Tiere. „Ausgelassene Jungtiere, die vor Gesundheit strotzen – was will man mehr.“

1,3 Millionen Euro investierte das Agrarunternehmen in den Neubau eines Kälber- und Jungrinderstalles in Mennewitz. Der Neubau befindet sich dabei nur einen Steinwurf vom vor wenigen Jahren errichteten Milchviehstall entfernt, der wie der Neubau als Offenstall konzipiert wurde. Genau genommen handelt es sich beim Neubau um zwei Ställe. So gibt es sechs geräumige Boxen für jeweils 20 Kälber, die in den ersten drei Lebensmonaten hier groß gezogen werden. Sind die Tiere drei Monate alt, kommen sie in den benachbarten Jungrinderstall, wo die gut 300 Tiere wie auch im Kälberstall auf Stroh gehalten werden. „Dank des großen Luftvolumens im Offenstall besteht nicht mehr die Gefahr, dass die Jungtiere einer kalten Luftfeuchte ausgesetzt sind“, erklärt Klippel. Temperatursensoren sorgen dafür, dass die eigentlich offenen Wände bei Bedarf mit dicken Folien geschlossen werden können. „Dadurch sind die Jungrinder nicht mehr Wind und Zugluft ausgesetzt.“ Der geräumige Stall, der nach neuesten Standards des Tierwohls erbaut wurde, macht sich schon jetzt für das Unternehmen bezahlt. „Seit der Inbetriebnahme im Mai haben wir rund 5.000 Euro Tierarztkosten sparen können“, rechnet der Vorsitzende vor. Die Tiere seien aufgrund der optimalen Unterbringung vitaler und gesünder. Im Unterschied zu alten, noch zu DDR-Zeiten errichteten Ställen bestehe der neue Offenstall aus einer Holzkonstruktion, kalte Betonsteine, die für ein schlechtes Raumklima sorgten, gebe es nicht. Eine Besonderheit, die man wegen des besonderen Tierwohls eingeführt habe, sei, dass alle Tiere auf Stroh stehen. „Ein Betrieb muss erst einmal die nötigen Flächen haben, um sich diesen Luxus leisten zu können.“ Im Jahr benötige man dafür schon mehrere Hundert Tonnen Stroh. Der Mist aus der Jungviehanlage werde nicht im Biomasse-Kraftwerk am Standort zu Strom und Wärme umgewandelt, sondern komme wieder auf den Acker. „Da der Mist relativ trocken ist und noch einen hohen Strohanteil aufweist, ist er ideal für die Düngung.“ Im Vergleich zu anderen Standorten in den alten Bundesländern habe man bezogen auf die bewirtschafteten Flächen einen noch zu geringen Viehbestand, so Klippel. „Wir haben pro halben Hektar eine Kuh, das ist sehr wenig.“ Insgesamt hat das Agrarunternehmen einen Bestand von 1600 Rindern, darunter sind 500 Milchkühe, 120 Mutterkühe und 350 Mastbullen. Die restlichen Tiere entfallen auf den Nachzuchtbereich.

Dank des Neubaus in Mennewitz sind die bisherigen alten Ställe in Hainbücht und Rausdorf überflüssig geworden. In Rausdorf will Klippel den alten Stall abreißen lassen und an der Stelle eine Wiese schaffen. In Hainbücht wird der alte Stall gegenwärtig an Kleintierhalter vermietet.