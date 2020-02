Geraer IHK-Chef: „Auch eine Krise geht vorbei“

Am Sonntag wird Peter Höhne 60 Jahre alt. Der streitbare Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Ostthüringen zu Gera kam 2002 nach Thüringen. Die Kammer hat er modernisiert, sich auch zu Wort gemeldet, wenn den Kammermitgliedern Politik nicht gefallen hat. Seine Karriere begann mit der Ausbildung zum Instandhaltungsmechaniker in Eisenhüttenstadt, später kam ein Studium der Iranistik hinzu, das den Grundstein für eine Karriere in der Ferne legte. Wir haben mit ihm über seine Anfänge in Thüringen gesprochen – und was sich in Zukunft unbedingt ändern sollte.

Sie haben in vielen Ländern gelebt. Sie waren in im Nahen Osten, Zentralasien und in Nordafrika unterwegs. Was hat Sie nach Gera verschlagen?

Ich habe Anfang der 90er-Jahre als Berater und dann als Chef der Auslandshandelskammer in Usbekistan die Jenoptik unter Lothar Späth als Kunden gewonnen. Er wollte mit der Jenoptik trading für die Thüringer Industrie den Handel mit Zentralasien aufbauen. Ich habe ihn und sein Team beraten, Kontakte hergestellt.

Späth hat Sie nicht aus den Augen verloren, als er 1996 Präsident der IHK Ostthüringen wurde.

Im Jahr 2000 war es wohl, als er einen Nachfolger für den Hauptgeschäftsführer der Geraer zu suchen begann. Also fragte er beim damaligen Deutschen Industrie- und Handelstag nach einem Kandidaten mit Auslandserfahrung und Verständnis für den Osten. So ist man auf mich gekommen. Ausgangslage war seine Prognose, dass Thüringer Firmen sich stärker auf den Export fokussieren müssten. Deshalb suchte er jemanden, der mit Erfahrung auf schwierigen Märkten in der IHK ein bedarfsgerechtes Beratungs- und Leistungsangebot aufbauen konnte.

Kurze Zeit nach Ihrem Amtsantritt mussten Sie das Budget kürzen.

Lothar Späth hatte Jahre zuvor die richtige Devise ausgegeben: „Die Kammer ist keine Sparkasse“. Wir sollten nicht so viel Geld auf der hohen Kante liegen haben. Also hatte die IHK in den späten 1990er-Jahren mehrmals die Beiträge gesenkt, dadurch Finanzreserven abgebaut, ohne sich selbst auf dauerhaft sparsameres Wirtschaften einzustellen.

Das haben Sie geändert.

Wir haben geschaut, wo wir zu viel Geld ausgeben. Wir haben Doppelarbeit abgebaut, zum Beispiel die Geschäftsstellen geschlossen. Wir haben den Kauf von Computern verschoben, Abläufe durchleuchtet, Arbeitsprozesse gestrafft und Dienstleistungen gestrichen, die nicht gefragt waren. Das ist selbstverständlich in Unternehmen, aber auf Widerstand sind wir trotzdem gestoßen.

Weil Sie auch Personal abgebaut haben.

Von 106 sind wir schrittweise runter auf 83 Mitarbeiter. Mit dem damaligen IHK-Präsidenten Franz von Falkenhausen und dem Präsidium war das abgesprochen. Angenehm war es auch für mich nicht. Heute sind wir etwa bei 90 Mitarbeitern. Bei deutlich mehr Leistungen für die Mitglieder.

Werfen wir mal einen Blick in die Glaskugel. Wo wird Ostthüringen wirtschaftlich in fünf Jahren stehen?

Drei Schlagworte: Digitalisierung, Diversifizierung, neue Produkte und Technologien. Wer jetzt viel in Richtung Digitalisierung tut, wird beständig sein. Die Autozulieferer in Ostthüringen sind gut aufgestellt und produzieren auch für andere Branchen. Sie wissen, dass nur ein Abnehmer nicht gut ist. Sie stellen sich neu auf vom Zulieferer zum Systemanbieter.

Was müsste denn ein neuer Thüringer Wirtschaftsminister anders machen?

Das Thüringer Vergabegesetz ist durchsetzt mit vergabefremden Bedingungen. Öffentliche Aufträge sind daher wenig attraktiv für die Wirtschaft – das verzögert dringend nötige Investitionen. Der Einsatz von Fachkräften im Handel an Samstagen ist stärker reglementiert als bei unseren Nachbarn, ebenso Sonntagsarbeit in der Industrie. Die Unternehmer sollten sich mit Mitarbeitern flexibel einigen können, um im Wettbewerb mithalten zu können. Wenn sie genügend Mitarbeiter haben.

Die Fachkräfte-Ausbildung ist für die Kammer zentrales Arbeitsfeld. Aber seit Jahren ist die Zahl der Bewerber kleiner als die der Ausbildungsplätze.

Manche Firmen kriegen genug Bewerbungen. Das hat manchmal mit Arbeitsbedingungen zu tun, mit Umfeld, mit Image und Marketing. Insgesamt haben wir einerseits nicht genügend Jugendliche. Andererseits beobachten wir einen Trend, dass die Wertschätzung für eine Berufsausbildung nachgelassen hat und nur ein Studium Wege ebnen soll für Karriere und gutes Einkommen. Wir setzen damit unseren Wettbewerbsvorteil aufs Spiel: gut ausgebildete Facharbeiter.

Was tut die Kammer dagegen?

Aktuell läuft eine mit unseren Nachbar-IHKen abgestimmte und an die Eltern gerichtete Kampagne „Macht Eure Kinder stark“. Eltern entscheiden oft mit, wenn es um die Berufswahl geht. Insgesamt haben wir es geschafft, die Ausbildungszahlen zuletzt leicht steigen zu lassen. Aber das reicht lange nicht. Parallel müssen wir Fachkräfte international anwerben. Dafür haben wir in Ostthüringen ein Programm aufgelegt für Menschen aus der Ukraine, aus Aserbaidschan und anderswo.

Wir reden derzeit von Konjunkturdelle, manchmal auch Krise.

Bleibt der Fachkräftebedarf hoch?

Auch eine Krise geht vorbei. Automatisierung geht nicht unendlich und nicht alles wird der 3-D-Drucker machen, wohl auch mittelfristig nicht. Fachkräfte sind und bleiben rar und werden gebraucht, heute in der Informationstechnologie, in Umwelttechnologien, Energiespeicherung, Elektromobilität, morgen in anderen Bereichen. Heute wird auch automatisiert, wenn sich keiner mehr findet, der eine bestimmte Maschine bedienen kann. Trotzdem sucht die gleiche Firma Spezialisten für neue Produkte, für die Digitalisierung von Arbeitsprozessen, für mehr Aufträge. Es wird nicht weniger Arbeit geben, sondern andere, höher qualifizierte – und nicht nur für junge Mitarbeiter. Firmen und Mitarbeiter vorzube- reiten für die digitale Zukunft – bei dieser komplexen Aufgabe unterstützen wir unsere Mitgliedsunternehmen.