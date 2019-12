Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gipsabbau „Am Kuhberg“ wird vorbereitet

Die Saint-Gobain Formula GmbH hat auf dem Gipsabbaugebiet „Am Kuhberg“ mit den Abraumarbeiten begonnen. Auf zunächst 1,2 von 1,9 Hektar genehmigter Abbaufläche wird der Ackerboden abgetragen und zwischengelagert, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Gipsabbau für das Werk in Walkenried wird vermutlich im Februar 2020 starten.

Das Gipsabbaugebiet „Am Kuhberg“ liegt im östlichen Bereich der Gemarkung Niedersachswerfen. Die 1,9 Hektar sind eine genehmigte Teilfläche eines Bewilligungsfeldes von 18 Hektar, welche in den vergangenen Jahren ausschließlich ackerbaulich genutzt wurden. Die Abraumarbeiten finden auf einer Fläche von 1,2 Hektar statt und sind vermutlich Ende Januar 2020 abgeschlossen. Der dort anfallende Abraum – unterteilt in Mutterboden und Deckschichten – wird auf der verbleibenden Teilfläche von 0,7 Hektar sowie an den Rändern der Fläche zwischengelagert. Der eigentliche Gipsabbau beginnt Anfang Februar 2020. Die Gipsvorräte auf den knapp zwei Hektar betragen gut 200.000 Tonnen. Es ist vorgesehen, diese Menge – verteilt auf die kommenden Jahre –, dem Werk in Walkenried zuzuführen. Dadurch wird dort ein Teil des Bedarfs an hochwertigen Rohstoffen für die Spezialgipsproduktion gedeckt.

Der Abbau am Kuhberg soll laut Unternehmen nicht permanent betrieben werden. Man rechne an Betriebstagen mit durchschnittlich weniger als vier Transportlastwagen. Um die Auswirkungen bei den An- und Abfahrten zu reduzieren, werden die weiteren Abschnitte der Zufahrtsstrecke entsprechend vorbereitet.