Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gothaer Bauern demonstrieren mit

Unter den Landwirten, die am Dienstag in Berlin unter dem Motto „Land schafft Verbindung“ demonstrieren wollen, sind auch Gothaer: Teilnehmer aus dem Landkreis hätten sich mit vier Fahrzeugen angemeldet, teilt ein Sprecher des Thüringer Bauernverbandes mit. Tatsächlich seien unter den rund 260 Traktoren aus dem Freistaat wohl noch mehr aus dem Gothaer Land.

Die Agrargenossenschaft Schwabhausen bestätigt die Teilnahme von drei Mitarbeitern in drei Fahrzeugen, aus Mühlberg reisen vier Mitarbeiter an. Auch aus Gamstädt und Sonneborn reihen sich Landwirte bei der Demonstrationsfahrt auf der Straße des 17. Juni ein. Zusätzlich, heißt es, machten sich die Protestler in gemeinschaftlich organisierten Bussen und in Autos auf den Weg.