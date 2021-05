Bauernverband: Größtes Risiko für die Landwirtschaft kommt aus der Politik

Erfurt. Klaus Wagner, Präsident des Thüringer Bauernverbandes, im Interview über die Situation der hiesigen Landwirte, zu Systemrelevanz, finanzieller Unterstützung während der Pandemie und Insektenschutz.

Der Zugang zur Corona-Überbrückungshilfe III wurde von der Bundesregierung unter anderem für Landwirte deutlich erleichtert. Noch bis Ende August ist die Antragstellung möglich. Auch wurden die landwirtschaftlichen Erzeugerpreise im März 2021 spürbar positiver bewertet als im Dezember 2020, insbesondere die Preise für Schweine. Trotzdem ist die Liquiditätslage vieler Veredlungsbetriebe weiter sehr angespannt. Das geplante Insektenschutzgesetz sorgt außerdem für eine Verschärfung der Situation.

Wie geht es Ihrer Meinung nach den hiesigen Landwirten, mit welchen Problemen haben sie coronabedingt gerade zu kämpfen?

Die Betreuung unserer Tiere muss über 24 Stunden an jedem einzelnen Tag an 7 Tagen die Woche sichergestellt sein. Hygiene- und Quarantänemaßnahmen sowie Einschränkungen in der Kinderbetreuung aber auch Erkrankungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben uns hier alles abgefordert, um die Betreuung unserer Tiere zu gewährleisten. Auch im Feldbau müssen die Arbeiten erledigt werden, wenn sie anstehen. „Wiedervorlage“ gibt es in der Landwirtschaft nicht. Die Verwerfungen auf den Fleisch- und auf dem Milchmarkt haben uns zudem hart getroffen. Mit den Folgen haben die betroffenen Landwirtschaftsbetrieb stark zu kämpfen.

Landwirte sind systemrelevant – wie dürfen sie arbeiten?

Die Landwirtschaft ist systemrelevant, auch wenn wir als Verband zu Beginn der Corona-Krise erst stark dafür einsetzen mussten. Im Falle eines Ausbruchs unter der Belegschaft des Unternehmens gilt auch für uns die allgemeine Verordnung. Aufgrund fehlender landesweiter Regelungen mussten sich Betriebe im Falle eines Ausbruchs individuell an das Gesundheitsamt wenden, um zwingend notwendige den Betriebsabläufe insbesondere in den Ställen aufrechtzuerhalten. Das hat je nach Landkreis und zuständigem Gesundheitsamt mal gut und mal weniger gut funktioniert.

Welche Unterstützung haben die Landwirte erhalten?

Einige betroffene Landwirtschafsbetriebe haben Corona-Hilfen erhalten. Diese Unterstützung haben wir als Verband ausdrücklich begrüßt. Auch die vergleichsweise unbürokratische Beantragung der Auszahlung war hier hilfreich. Die Landwirtschaftsbetriebe, welche die Hilfe in Anspruch nehmen konnten, ermöglichte der Zuschuss den Verlust durch den fehlenden Absatz, vor allem bei Zulieferern an die Gastronomie Kantinen und der Großhandel, und die einbrechenden Preise bei Fleisch und Milch infolge der Corona-Krise auszugleichen. Leider konnten gerade Betriebe, die breit aufgestellt waren, zum Beispiel mit eigener Kantine oder Direktvermarktung, oft nicht von der Hilfe profitieren, da sie mehr als 50 Angestellte beschäftigten.

Wie steht es um Erntehelfer und Saisonarbeiter in Thüringen?

Nach unserem Kenntnisstand besteht kein Mangel an Erntehelfern und Saisonarbeitern. Damit sind auch Ernte und Feldarbeiten nicht gefährdet. Jedoch schränken die Corona-Regeln die Kapazitäten ein und erhöhen die Kosten für die Ernte, was nicht ohne Auswirkung auf die Preise bleiben dürfte.

Wo sehen Sie aktuell die größten Schwierigkeiten für die Landwirtschaft?

Das größte Risiko für die landwirtschaftlichen Betriebe kommt aus der Politik. Hier wurden zuletzt zahlreiche Entscheidungen, zum Beispiel zur nationalen Umsetzung der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik und zum Insektenschutz, getroffen. Die Auswirkungen dieser einzelnen Entscheidungen in Summe gefährdet jedoch die wirtschaftliche Existenz einer Reihe von Betrieben. Einer Mehrleistung der Landwirtschaft für Artenvielfalt, im Kampf gegen den Klimawandel und für mehr Tierwohl fehlt damit schlichtweg die wirtschaftliche Grundlage.

Wo liegen die Probleme beim Insektenschutzgesetz? Welche Auswirkungen hat das auf Thüringen?

Das Insektenschutzgesetz enthält unter anderem Verbote für die Bewirtschaftung von Acker- und Grünlandflächen in Schutzgebieten, wie Natur- und EU-Vogelschutzgebieten, Flora-Fauna-Habitat-Gebieten, Natura2000-Gebieten, Nationalparks, nationalen Naturmonumenten und Naturdenkmälern. Das führt absehbar dazu, dass ein wirtschaftlicher Anbau von Qualitätsgetreide, Raps oder Zuckerrübe in diesen Gebieten nicht mehr möglich sein wird. Auch die Bewirtschaftung von artenreichem Grünland und Streuobstwiesen ist durch die Verbote und eine fehlende Förderung gefährdet. Allein in Thüringen sind das rund 71.000 Hektar Acker- und Grünland, auf denen die Landwirtinnen und Landwirte zukünftig nicht mehr wirtschaftlich werden arbeiten können. Wir fordern statt neuer Verbote kooperative Lösungen von Landwirtschaft und Gesellschaft, um Lebensmittelerzeugung und Insektenschutz zusammenzubringen. Deutschland importiert schon heute mehr Lebensmittel als wir exportieren. Diese Entwicklung ist nicht nur für die Landwirtschaft problematisch, sondern auch aus Sicht des Natur- und Artenschutzes kurzsichtig. Jeder Ertrags- und Flächenverlust in Thüringen führt unmittelbar zur Ausweitung landwirtschaftlicher Produktionsflächen an anderen Orten der Welt, was dort vor Ort mit massivem Raubbau an der Natur verbunden ist. Die politischen Entscheidungsträger wären daher gut beraten, Maßnahmen die Auswirkungen auf die Landwirtschaft haben, ganzheitlich zu betrachten und immer mit den Landwirten vor Ort zu besprechen. Viele Probleme könnten so vermieden, viele Fehlentwicklungen korrigiert werden.

