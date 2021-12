Gründer entwickeln Vakuumschraube mit Unterstützung der Hochschule Nordhausen

Nordhausen. Matthäus Rössner und Maximilian Biethahn widmen sich der Lehre vom leeren Raum.

„Es ist toll, Stipendiat zu sein“, verkünden die zwei Gründer. Der 26-jährige Matthäus Rössner stammt aus Jena, der 31-jährige Maximilian Biethahn ist gebürtiger Wernigeröder. Beide studierten Wirtschaftsingenieurwesen auf Masterniveau. Sie haben sich bei ihrem ersten Arbeitgeber kennen und in vier Jahren gemeinsamer Zusammenarbeit schätzen gelernt.

„Nach dem Ausscheiden bei ihrem Arbeitgeber haben sie Ideen zur Optimierung der Vakuumtechnik gesammelt, innovative Lösungen konzipiert und sich entschieden: Wir gründen unser eigenes Unternehmen“, berichtet Katrin Tschernatsch-Göttling von der Nordhäuser Hochschule. Der erste Meilenstein ist gelegt: die finanzielle Förderung des Markteintrittes.

Ingenieure träumenvon der Selbstständigkeit

Das neu zu entwickelnde Produkt klingt für einen Laien sehr kompliziert. Sie selber sagen, wir produzieren die „Büroklammer der Vakuumtechnik“. Und das sei günstiger in der Produktion und im Verkauf, schneller in der Lieferung und effizienter in der Wirkung als bisherige Vakuumschrauben. Zudem lockt das Merkmal „Made in Germany“. Ein wahrlicher Schatz für die „Lehre vom leeren Raum“ – ein Vakuum ist ein Volumen mit möglichst wenig Teilchen. „Wir sind also Experten für Nichts“, sagen beide lachend.

Die Schraube sei aber erst der Anfang der Komponentenserie. „Die beiden Ingenieure träumen von der Selbstständigkeit“, sagt Tschernatsch-Göttling. Sie möchten noch weitere Produkte entwickeln und in freien Strukturen innovative Ideen entwickeln und sich entfalten können. Deshalb wählten sie den Schritt vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit. Sie lieben es, Entscheidungen frei zu treffen.

Das Gründerteam entschied sich, die Hochschule Nordhausen um die Begleitung ihres Gründungsprojektes zu bitten. Der gute Ruf des hiesigen Gründerservices ist auch in Jena vernommen worden. Das Gründerteam wird nun zwölf Monate durch die Hochschule unterstützt, fachlich von Professor Folker Flüggen, ein Spezialist im Bereich Maschinenbau, methodisch vom Gründerservice und sogenannten „Inkubator“ sowie organisatorisch durch die Verwaltung.

Gefördert wird das Projekt durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, koordiniert durch den Projektträger Jülich. Geplant ist zudem die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung im Laufe des nächsten Jahres.

Aktuell sind Rössner und Biethahn mit der Organisation ihrer Selbstständigkeit stark vereinnahmt. Sie freuen sich, wenn die Strukturen aufgebaut sind, eine kleine Werkstatt eingerichtet ist und sie ihren Prototypen zur Marktreife führen können. Dafür wird nun entsprechend Technik angeschafft, werden Testläufe gestartet, ein Marketing konzeptioniert, Kontakte zur Wirtschaft und Forschung geschärft – dabei helfen auch weitere Mentoren aus der Industrie.

Ohne Netzwerk ist der Aufbau eines erfolgreichen Start-ups nicht denkbar. Dabei stellt nun die Nordhäuser Hochschule eine wichtige Weiche. Diese wünscht beiden viel Erfolg und ist schon jetzt vom Erfolg des Jungunternehmerteams überzeugt.