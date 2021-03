Grüne gegen Phosphorgips als Naturgipsalternative

Nordhausen. Die Thüringer Landtagsfraktion legt ein Gutachten vor und weist auf hohe ökonomische und ökologische Kosten durch den Transport hin.

Seit vorigem Herbst ist Phosphorgips als Alternative zum Naturgipsabbau im Südharz im Gespräch. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) hatte ein Gutachten in Auftrag gegeben, das einen Naturgips-Ausstieg trotz Kohleausstiegs im Jahr 2045 aufzeigt, wenn denn auch auf Phosphorgips zurückgegriffen wird: 2030 zunächst auf 500.000 Tonnen pro Jahr, später auf mehr als das Doppelte.

Die Landtagsfraktion der Bündnisgrünen äußert nun erhebliche Bedenken gegen die vermeintliche Alternative zu immer neuen Steinbrüchen im Südharz. Ihr Ausgangspunkt: ein weiteres Gutachten, das sie bei der DMT GmbH & Co. KG in Auftrag gegeben hat. Dieses belegt zunächst das Vorhandensein riesiger Mengen des Nebenprodukts der Düngemittelherstellung aus Phosphatgestein. Meist werde Phosphorgips auf Halden deponiert. Allein in Europa stünden jährlich rund 14 Millionen Tonnen zur Verfügung. Zum Vergleich: Im Zuge des Kohleausstiegs bis zum Jahr 2038 werden in Deutschland jährlich etwa sechs Tonnen Rea-Gips aus der Rauchgasentschwefelung wegfallen.

Die nächste Lagerstätte ist 500 Kilometer entfernt

Phosphor- statt Rea- oder Naturgips: Was theoretisch machbar ist, muss in der Praxis nicht sinnvoll sein. Laura Wahl, natur- und umweltpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, verweist auf die „extrem langen Transportwege“. Der Phosphorgips liegt im Ausland. Die nächste Lagerstätte ist in Polen an der Odermündung, etwa 500 Kilometer entfernt. Pro Tonne entstünden 17 Euro Transportkosten, so die Gutachter. Noch teurer wird es von Spanien (53 Euro), Serbien (54 Euro), Bulgarien (72 Euro) und Griechenland (104 Euro). Nicht nur die ökonomischen Kosten erzeugen bei den Bündnisgrünen Skepsis. Auch wegen ökologischer Bedenken – Stichwort CO2-Belastung – lehnen sie solch Importe ab.

Ministerin Siegesmund will keinezusätzlichen Entsorgungsprobleme

Ein weiteres Problem benennt Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne): „Laut Expertise des Umweltbundesamtes enthält Phosphorgips unter anderem Phosphate, Fluoride und Radionuklide sowie Schwermetalle und andere Spurenelemente – und verursacht damit auch erhebliche Entsorgungsprobleme.“ Wichtig sei, den ganzen Stoffstrom anzuschauen. „Ich werbe dafür, dass wir uns nicht neue Entsorgungsprobleme schaffen.“

Die Gutachter betonen, dass durch diverse Methoden Phosphorgips gereinigt und aufbereitet werden kann. Mithilfe einer Förderbandfreimessanlage – an deren Entwicklung DMT beteiligt war – könne durch Sortierung und Trennung radiologisch unbedenkliches Material von Material oberhalb eines festgesetzten Strahlungsgrenzwertes getrennt werden.

Weitere Forschungsprojekte laufen

Die Suche nach anderen Alternativen wollen die Grünen vorantreiben. „Es gibt auch in Thüringen potenzielle Ausgangsstoffe zur Gipsgewinnung, insbesondere Kalihalden und Polyhalitvorkommen, die einer weiteren Untersuchung bedürfen. Hierzu finden bereits umfangreiche Forschungsprojekte im Rahmen eines WIR-Projektes in Nordthüringen statt“, so Pfefferlein.

Es bedürfe 100 Prozent recycelbarer Bauelemente aus Gips sowie der Kombination dieser Elemente mit anderen nachhaltigen Baustoffen wie Holz, um den Materialeinsatz zu verringern und die Wertschöpfung zu erhöhen.