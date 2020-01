„Gut angelegtes Geld“

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Dachte sich wohl auch Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee und stattete gestern der Erfurter Messe, die unter der Flagge des Landes segelt, einen Besuch ab. Um sich anzusehen, wofür die vielen Fördermillionen aus seinem Hause Verwendung gefunden haben. Am Ende der halbstündigen Visite fiel das Votum deutlich aus: „Gut angelegtes Geld“, so Tiefensee, bevor es ihn zum nächsten Termin zog. Gut angelegtes Geld heißt, 28 Millionen Euro, die bis 2024 in Infrastruktur und Technik investiert werden sollen. „Wir sind sonst nicht wettbewerbsfähig“, so Tiefensee.

4500 neue Hightech-Stühle für Kongresse

Am meisten hatten es dem SPD-Mann die neuen Stühle im Konferenzzentrum angetan. Extra auf die Bedürfnisse dort zugeschnitten. Man kann sie variabler stellen, als die üblichen starren Stuhlreihen. Im leichten Halbkreis zum Beispiel. 4500 Stück hat Messechef Michael Kynast bestellt. Macht knapp eine Millionen Euro, die Spezialtransportfahrzeuge dafür inklusive. Die alte Bestuhlung war 22 Jahre alt. Und reif für einen Wechsel. Bei den neuen Stühlen sei auf Langlebigkeit gesetzt worden. Und auf Zeitersparnis. Jede Sitzgelegenheit hat einen Minimonitor in der Rückenlehne. Schnell digital programmierbar. Mit Logo, mit Reihen- und Sitzplatznummer. Eine große Erleichterung für die, die die Bestuhlung aufbauen müssen. Ebenso eine Erleichterung sind die schnellen Rolltore, die die alten, langsamen ablösten. Die Tore standen minutenlang offen. Ungünstig vor allem im Winter, weil die Wärme entwich. Ein Kostentreiber. Nun geht es ruckzuck. Und energiesparend.

Cateringstände wurden beim Neubau vergessen

2019 sei das Jahr gewesen, in dem so viel Geld wie noch nie investiert wurde, sagt Michael Kynast. Nicht nur die Hightech-Stühle wurden erneuert. In der Messehalle 1 geht jetzt den Leuten ein vielseitiges Licht auf. Dank neuer LED-Technik, die Farbtöne zulässt und flexibel einsetzbar ist. Und vor allem energiesparend. Die Künstlergarderoben wurden auf ein neues qualitatives Level gehoben. Und es wurde begonnen zu planen. Im großen Foyer wird es augenfällig werden. Dort werden die Aufgänge so gestutzt, dass mehr Stellflächen für Besucher entstehen. Die Garderoben weichen zugunsten von Catering-Ständen, die bislang ein eher stiefmütterliches Dasein führten und immer wieder zu Kritik führten. „Die hat man beim Neubau damals einfach vergessen“, sagt Kynast. Die festen Garderoben werden im Herbst und im Winter durch flexible Anlagen ersetzt. Und auch die Toilettenanlagen werden einige Veränderungen erfahren. Man habe stundenlang zusammengesessen und getüftelt, was auf der zur Verfügung stehenden Fläche alles gehe, verrät der Messechef.

Neue vollautomatische Tribünen für 1,6 Millionen Euro

Denn es wird künftig kräftig gebaut. In diesem Jahr und auch 2021. Alles soll im Interesse und zur Zufriedenheit der Besucher - 600.000 waren es summa summarum im vergangenen Jahr – umgestaltet werden. Parkplätze, aufgeweitete Ein- und Ausfahrtbereiche, zusätzliche Stellflächen noch in diesem Jahr. Neue Logen, neue VIP-Räume, neue Tribünen sollen kommen. Vor allem die neuen vollautomatischen Tribünen werden sehnlichst erwartet. Die werden später im Ganzen ausgefahren. Dabei entfalten sie sich. Stühle, Geländer, alles fährt von allein an seinen Platz, schwärmt schon jetzt Steffen Ritter, der Meister für Veranstaltungstechnik der Messe. Das verkürze die Aufbauzeit auf ein Viertel. Und habe auch seinen Preis: 1,6 Millionen Euro. Die müssen übrigens in Rekordzeit verbaut werden. Statt in zwölf in sieben Wochen, weil die Zeitfenster durch die gute Messeauslastung für Bauarbeiten nur sehr eng sind. Zu guter Letzt erwähnt der Cheftechniker der Messe noch, dass noch beträchtlich in die Videoüberwachung des Außengeländes investiert werden soll, um die Sicherheitsstandards bei Veranstaltungen, Kongressen und Ausstellungen zu erhöhen.

Erfurt will ein größeres Stück vom deutschen Kongress-Kuchen

Unbedingt erwähnenswert: die Halle 2 soll 2021 als Kongresshalle ausgebaut werden, 2024 ist Halle 3 dran. Die Generalausschreibung gehe gerade raus, sagt Kynast. Der keinen Hehl daraus macht, dass er gern ein größeres Stück vom deutschlandweiten Kongresskuchen abhaben würde. Ein Wunsch, der durch den Bau des neuen Hotels genau nebenan einen kräftigen Impuls bekommen könnte. Im zweiten Quartal diesen Jahres soll es losgehen mit dieser privaten Kerninvestition.

2019 hat die Erfurter Messe neun Prozent mehr Umsatz gemacht. Das hört sich nach schwarzen Zahlen an. „Im operativen Bereich brauchen wir keine Zuschüsse, da erwirtschaften wir Gewinn. Nur im investiven Sektor müssen wir auf Förderung hoffen“, sagt Michael Kynast. Nach des Ministers positiver Reaktion beim gestrigen Besuch muss er sich da wohl keine Sorgen machen.