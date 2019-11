Gute Bedingungen für Firmen in Gotha

Die Residenzstadt ist ein guter Standort, um neue Unternehmen zu etablieren. Das zeigte sich am Mittwochvormittag in der Friemarer Straße 38, dem einstigen Gründerzentrum GET, in dem die Mieter seit Jahren dank des Wegfalls der Fördermittelbindung auch länger bleiben dürfen, wenn das Unternehmen längst etabliert ist. Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD), der regelmäßig Firmen mit Sitz oder wichtigem Außenstandort in der Kreisstadt besucht, bat nach einem Rundgang durch die Büros zur Gesprächsrunde. Dort stellte sich Niklaus Locher von der EMU Elektronic AG in Baar in der Schweiz vor. Er ist mit vorerst einem Mitarbeiter und einem Außendienstler seit acht Wochen neuer Mieter im GET. Seine Firma stellt in der Schweiz innovative Geräte zur Strommessung her, die hilfreich seien, den Energieverbrauch zu reduzieren. Als man einen Standort für einen neuen Vertrieb in Deutschland suchte, berichtet Locher, habe er auf einer großen Karte Lineale von fünf wichtigen Wirtschaftsstandorten gelegt. In Gotha konnten sich alle Lineale kreuzen.

Vollservice einschließlich schnellem Internet

So wurde Gotha der ideale Ausgangspunkt für den neuen Vertrieb. Nachdem ein anderes Angebot an den hohen Kosten für eine schnelle Internetanbindung scheiterte, fiel die Wahl auf das einstige Gothaer Existenzgründer- und Transferzentrum (GET) in der Friemarer Straße, dessen Abkürzung jetzt für Slogans wie „get your office“, „get your service“ und „get your business“ steht. Unter anderem, weil man dort nach der Anmietung der Büros schnell arbeitsfähig wird. Daran beteiligt ist auch die Firma CM System GmbH, einer der Erstmieter aus den neunziger Jahren, der dort bis heute verblieben ist. Eine wesentliche Leistung der Fachleute um Geschäftsführer Erik Franke ist die Bereitstellung schneller Internetanschlüsse per Draht und drahtlos.

Ob Brutkasten für die Gothaer Wirtschaft oder nur attraktiver Bürokomplex mit Postannahmeservice und Friseur im Haus – die Netzanbindung für die Räume wird auf jeden Fall gebraucht. CM System stellt außerdem eine Cloud für die Mieter und andere Gothaer Unternehmen bereit. Der Serverraum werde zur Zeit erweitert, weil das Interesse groß ist, berichtet Franke weiter. Auch die Reparatur von Computern gehört zum Angebot.

Vierundzwanzig Firmen sind aktuell GET-Mieter. Damit ist das Gebäude im Eigentum der Stadt mit insgesamt 2800 Quadratmeter Nutzfläche zu neunzig Prozent ausgelastet. In der obersten Etage des in der Mitte vierstöckigen, mit einem Fahrstuhl ausgestatten Gebäudes strukturieren kräftige Dachbalken die Flure. In Büros, Konferenzräume, Treppenhäuser und Flure strahlt viel Tageslicht. Auf Zwischenebenen laden Sitzgruppen zum Gespräch auch außerhalb des eigenen Dienstraumes ein. Nur noch vier Büros mit insgesamt 280 Quadratmeter Fläche sind noch zu vermieten. Ringsum stehen reichlich Parkplätze zur Verfügung. Südlich, westlich und östlich ist der große, rote Klinkerbau von Grün umgeben.

Weitere Informationen unter www.get-gotha.de