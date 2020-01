Händler in Nordhausen werden Winterkleidung kaum los

Hier ein Stich, dort eine Naht. Zwischendurch Kunden, die Kleidung für die kalte Jahreszeit suchen. Diese müsste jetzt eigentlich Hochkonjunktur haben, weil Ende Januar ist. Doch das Thermometer zeigt nur Zahlen knapp über Null an. „Die Witterung spielt uns Textilgeschäften ganz schön mit, weil keiner wirklich Winterkleidung haben möchte“, berichtet Brigitte Heber, die seit 27 Jahren am Nordhäuser Kornmarkt ein Modegeschäft hat und auf kältere Temperaturen für den bevorstehenden Winterschlussverkauf hofft.

Gerade einmal drei oder vier Paar Handschuhe hat sie diesen Winter verkauft. Andere wärmende Kleidungsstücke stapeln sich in den Regalen. „Das übliche Winterloch“, sagt die gestandene Verkäuferin von Damenmode und Kindersachen, die dennoch kein Grund hat, schwarz zu sehen. Optimistisch blickt sie auf das noch junge Jahr, und auch das vergangene war „kein schlechtes“, obwohl sie nur noch eine Angestellte hat, weil auch sie feststellen muss, dass die Kundschaft ausbleibt. Wesentlich mehr Arbeit beschert ihr hingegen die Schneiderei, da die fünfte Jahreszeit läuft. Tanzmariechen wollen ihr Kostüm angepasst haben, andere wiederum eine komplette Neuanfertigung.

Den Gerüchten um eine Kaufland-Ansiedlung als Ersatz für den Herkules-Markt steht Heber skeptisch gegenüber. „Ich glaube, die Südharz-Galerie tut sich keinen Gefallen, weil sie damit immer mehr in eine Billig-Ecke drängt, die dann vorrangig die entsprechende Kundschaft anzieht“, hat sie eine klare Meinung.

Aus anderem Blickwinkel sieht es Manuela Fiedler-Hebestreit, die ein Modegeschäft direkt am Pferdemarkt betreibt. „Kaufland wäre schon ein guter Magnet, wie mir meine Erfahrung aus dem Eichsfeld zeigt. Doch als Konkurrenz sehe ich die Einkaufsmöglichkeit in der Unterstadt nicht. Ich würde es eher als Stabilisierung der Stadt sehen, da wir alle bemüht sind, die Kunden hier in Nordhausen zu halten, damit diese in unserer Rolandstadt einkaufen“, sagt Fiedler-Hebestreit und ergänzt, dass jeder Einzelhändler für sich mit seinen positiven Sachen werben muss und sich nicht auf andere stützen könne. So hat sie bereits für das kommende Halbjahr in ihrem Geschäft verschiedene Aktionen geplant, die gerade kräftig vorbereitet werden. Dazu zählen beispielsweise der verkaufsoffene Ostersonntag, der bei ihr unter „Ostern schön in Schale“ läuft, oder aber auch Weinverkostungen im Laden zum Nordhäuser Weinfest. Am schönsten sei es jedoch, wenn zufriedene Kunden wiederkommen und sich auf neue Modelle freuen.

Wolfgang Hesse, Inhaber von „Spiele-Safari“ und stellvertretender Vorstand des Nordhäuser Gewerbevereins, hat indes keinen Einbruch bei den Umsatzzahlen im Januar ausgemacht. „Das Geschäft läuft derzeit ganz normal, auch im Vergleich zum Januar des Vorjahres“, schätzt Hesse ein. Natürlich sei im Vergleich zum Weihnachtsgeschäft eine Delle auszumachen, was aber im Handel ganz normal ist. Auch bei seinem geschäftlichen Umfeld hat Hesse kein größeres Winterloch ausgemacht.

„Natürlich wissen wir alle, dass uns Amazon & Co. das Leben schwer machen“, gibt der Nordhäuser Gewerbevereinschef Steffen Mund zu bedenken. Da gelte es gegenzusteuern. „Meine Vision für die Zukunft ist ein Nordhausen-Gutschein, von dem alle hiesigen Händler profitieren“, blickt er voraus. Dessen großer Vorteil sei, dass das Geld in der Region bleibt. „Das funktioniert aber nur, wenn alle mitmachen“, betont er und zielt damit auf ein besseres Miteinander der Nordhäuser Händlerschaft ab.