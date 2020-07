Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Handwerkskammer sucht „Gesichter des Handwerks“

Schwere Zeiten muss aktuell auch das Handwerk bestehen. Die Corona-Krise hat Handwerksbetrieben zusätzliche Aufträge beschwert oder sie in existenzielle Nöte gebracht.

Auf die angespannte Situation möchte auch der Wettbewerb „Gesichter des Handwerks“ aufmerksam machen. Zugleich soll bei jungen Menschen damit das Interesse an den mehr als 130 Handwerksberufen geweckt werden.

Die Handwerkskammer Erfurt sucht junge Handwerkerinnen und Handwerker mit Liebe und Leidenschaft für ihren Beruf. Viele von ihnen haben in den vergangenen Monaten starkes Durchhaltevermögen bewiesen. „Gerade in diesem sehr turbulenten Jahr hoffen wir auf zahlreiche Bewerbungen“, sagt Stefan Lobenstein, Präsident der Handwerkskammer Erfurt dieser Zeitung.

Die Bewerber könnten unter Beweis stellen, wie stabil ihre Gewerbe trotz der deutlichen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind und dass sich „das Handwerk mit voller Kraft gegen die Krise stemmt“.

Wer Gesicht des Handwerks werden möchte, muss eine Berufsausbildung im Handwerk absolviert haben und in einem Betrieb des Kammerbezirks Erfurt arbeiten sowie zwischen 18 und 40 Jahren alt sein, erklärt der Kammerpräsident. Gesucht werden Männer und Frauen, egal ob Geselle oder Meisterin, ob angestellt oder mit Verantwortung für den Betrieb.

Die Bewerberinnen und Bewerber sollten spüren lassen, dass sie für ihren Beruf brennen, mit Liebe und Leidenschaft dabei sind.

Doch die Interessenten müssen jetzt schnell sein, denn die Frist endet am 31. Juli. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Handwerkskammer Erfurt sowie auf der speziellen Wettbewerbsseite. Es lohnt sich, besonders die Wettbewerbsseite zu besuchten, um die Bewerberinnen und Bewerber kennen zu lernen, aber auch, um abzustimmen, wer das Handwerk in Mittel- und Nordthüringen am besten repräsentiert.

Die sechs Kandidaten mit den meisten Stimmen werden sich im September einer Jury stellen. Wie das Finale stattfinden wird und die Sieger geehrt werden, hängt von den dann gültigen Corona-Auflagen ab. Auf alle zwölf Finalisten wartet aber das Fotoshooting für den Handwerkerkalender.

www.hwk-erfurt.deBewerbungen bis 31. Juli im Internet unter www.gesichter-des-handwerks.de