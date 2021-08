Heizöl, Nahrungsmittel und Co.: Verbraucherpreise in Thüringen kräftig gestiegen

Erfurt Im Vergleich zum vergangenen Jahr sind die Verbraucherpreise im Monat Juli deutlich angestiegen. Dafür gibt es zwei Hauptgründe.

Die Verbraucherpreise in Thüringen sind im Juli stark gestiegen. Sie lagen 3,7 Prozent höher als im Juli 2020, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Erfurt mitteilte. Im Juni hatte die Inflationsrate im Freistaat noch bei 2,1 Prozent gelegen.

Nahezu alle Waren und Dienstleistungen wurden teurer. Hauptgründe dafür seien das Ende der Mehrwertsteuersenkung zu Jahresbeginn sowie die Einführung der CO2-Steuer. Als Reaktion auf die wirtschaftlichen Probleme durch die Corona-Pandemie war die Mehrwertsteuer zum 1. Juli 2020 um einige Prozentpunkte gesenkt worden.

Besonders hohe Steigerungsraten registrierten die Statistiker im Jahresvergleich bei Heizöl mit 29,7 Prozent, Kraftstoffen mit 24,3 Prozent sowie Fernwärme mit 11,9 Prozent. Tiefer in die Tasche greifen als vor einem Jahr mussten die Verbraucher auch für Bekleidung und Schuhe, die im Schnitt um 4,6 Prozent teurer wurden. Bei diesen Waren deuten sich mit Blick auf das Saisonende aber bereits wieder Preisnachlässe an.

Die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke lagen im Schnitt 4,3 Prozent höher als im Juli vor einem Jahr. Vor allem Kaffee, Tee, Kakao und Gemüse zogen deutlich im Preis an. Wer kurzfristig im Juli eine Reise buchte, hatte deutlich höhere Ausgaben: Die Preise für Pauschalreisen zogen binnen Monatsfrist um 22,1 Prozent an.