Hochwasserschutz: Die Bändigung der Weißen Elster

Von außen wirkt die Halle am Stadtrand von Schleusingen unscheinbar. Drinnen spielt sich ein Drama ab. Wassermassen fluten das Flussbett der Weißen Elster in Richtung Greizer Innenstadt. Nicht auszudenken, welche Schäden drohen an Häusern, Geschäften, Denkmalen, Brücken. Ganz zu schweigen vom Schlosspark flussabwärts mit dem berühmten Greizer Sommerpalais.

Es ist das Szenario vom Juni-Hochwasser 2013, das vor allem in Ostthüringen schlimme Schäden verursachte. Starker Regen verwandelte damals die Weiße Elster in einen breiten Strom. Zuflüsse wie die Gräßlitz wurden zu reißenden Sturzbächen. Wegen der Rekordpegel von bis zu vier Metern mussten Teile der Innenstadt evakuiert werden. Der Verkehr kam zum Erliegen, Züge fuhren nicht mehr. Für Experten war es ein Jahrhunderthochwasser – gemeint sind Fluten, die statistisch gesehen alle 100 Jahre einmal auftreten. In der Fachsprache spricht man auch von HQ100-Ereignissen. Durch Greiz flossen damals 400 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Die älteren Hochwasseranlagen der Stadt sind nur für HQ20-Fluten, also 200 Kubikmeter pro Sekunde ausgelegt.

Gigantisches Modell ist umfassenderals Computerberechnungen

Was damals Angst und Schrecken auslöste, findet heuer in besagter Halle allerdings „nur“ in einem gigantischen Modell statt. Hintergrund sind Pläne, Greiz durch den Bau eines Flutkanals künftig vor ähnlichen Heimsuchungen zu bewahren. Die Vorplanungen laufen seit 2017, das Modell ist ein wichtiger Teil davon. Gebaut wurde die gut 30 Meter lange Anlage im stattlichen Maßstab von 1:25 von Konrad Thürmer und seinem Team des Hydrolabors im Institut für Wasserwirtschaft, Siedlungswasserbau und Ökologie. Auf das reale Greiz übertragen, entspräche der künstliche Wasserkanal dem Flussverlauf von der Mylauer Brücke bis zum Beginn des Stadtzentrums. Etwa auf halber Strecke befindet sich in Fließrichtung links die Mündung für den Kanal, der den Plänen zufolge am Elsterplatz entlang, vorbei an der Tannendorfbrücke bis auf Höhe des Bahnhofes westlich der Gleisanlagen verlaufen und beim Schlosspark wieder in die Weiße Elster münden soll.

Warum so ein großes Modell? Im Computer sei das Verhalten von Wasser nur vereinfacht zu berechnen, sagt Konrad Thürmer. Hydraulische Auswirkungen, etwa durch wechselnde Uferbeschaffenheit, Sedimentablagerungen oder unterschiedlich hohe Pegelstände, ließen sich am gegenständlichen Modell vollständiger erfassen. Je größer das Modell, desto besser.

Mit Sand und künstlichem Treibgut reale Schwierigkeiten simulieren

So könnten die Hydrauliker nicht nur mit Wassermengen und -geschwindigkeiten experimentieren, sondern durch die Beigabe von Sand oder künstlichem Treibgut auch reale Hochwassersituationen an Brücken oder Überläufen simulieren. Letztlich diene das dazu, unvorhergesehene Strömungen zu verhindern oder Deichhöhen zu optimieren. Gegründet wurde das Hydrolabor 1970 als „Untersuchungsstelle Werra“ nach einem schweren Hochwasser in der Region.

Bauherr für den Kanal ist die Thüringer Landgesellschaft ThLG. Überzeugt haben die Ergebnisse der Schleusinger Tests dort auch den Projektleiter Frank Schirmer vom Bereich Wasserbau. Nach derzeitigem Stand ließen sich mit dem Kanal bis zu 420 Kubikmeter Wasser schadlos an der wichtigen Infrastruktur der Stadt vorbeileiten, berücksichtigt seien dabei auch außergewöhnliche Wellen oder Eisgang. Ein Vorteil des schon heute sichtbaren Modells sei zudem seine Anschaulichkeit. Schon zweimal konnten sich so auch Greizer Bürger bei eigens organisierten Bustouren zum Schleusinger Hydrolabor überzeugen lassen. Bis zum Bau eines echten Flutkanals wird aber wohl noch viel Wasser durch die Weiße Elster fließen. Auf Planungen und umweltfachliche Untersuchungen folgt die Planfestellung, so dass mit einer Fertigstellung wohl nicht vor Ende der 2020er-Jahre zu rechnen sein wird.