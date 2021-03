Hoffnung und Geduld in Thüringer Veranstaltungsbranche

Unternehmer, Entertainer und Koch Hans C. Marcher ist für seine Veranstaltungen am Stausee Hohenfelden geehrt worden – trotz des Corona-Jahrs habe er seinen Gästen viel bieten können.

Hans Marcher war letzte Woche für einige Stunden in Potsdam. Aus gutem Grund. Er hat dort eine Auszeichnung in Empfang genommen, den Marketing Award „Leuchttürme der Tourismuswirtschaft 2021“ des Ostdeutschen Sparkassenverbandes. In der Begründung hieß es, dass der Thüringer Landessieger auch im Corona-Jahr den Gästen am Stausee Hohenfelden etwas Besonderes geboten habe. „Jeden Freitag und Samstag spielten wechselnde Musiker auf der schwimmenden Seebühne. Die Zuhörer konnten mit Kopfhörern in Strandkörben lauschen und ein Vier-Gang-Live-Cooking-Menü genießen.“