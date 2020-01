Hohe Quote von Langzeitarbeitslosigkeit in Thüringen

Der Kyffhäuserkreis und das Altenburger Land weisen derzeit die höchsten Quoten an Langzeitarbeitslosen in Thüringen aus.

Sie liegen mit 40,8 beziehungsweise 39,6 Prozent deutlich über dem landesweiten Durchschnitt von 31,1 Prozent, sagte der Chef der Arbeitsagenturen im Freistaat, Kay Senius, gestern in Erfurt. Aber auch in den Städten Gera und Jena, sowie den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt, Greiz und Saale-Holzland sind viele Erwerbslose gemeldet, die seit mehr als einem Jahr ohne Beschäftigung sind.

Einen Grund dafür sieht Senius in fehlenden Qualifikationen der Betroffenen. „Während fast die Hälfte der Arbeitslosen eine Helferausbildung aufweisen, suchen die Unternehmen zu gut 70 und mehr Prozent ausgebildete Fachkräfte“, sagte Senius.

Hinzu komme, dass sich in den Städten soziale Problemlagen konzentrieren. Das gelte auch für Jena. Allerdings weisen die Städte Suhl und Erfurt mit jeweils 26,1 Prozent Langzeitarbeitslosen Werte deutlich unter dem Landesdurchschnitt aus.

Es dauert immer länger, freie Stellen wieder zu besetzen

Als einziges Bundesland weist Thüringen nach den Angaben von Senius im zurückliegenden Jahr eine geringere Zahl von sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als im Jahr zuvor aus. Darin spiegele sich die Tatsache wider, dass Thüringen in besonderem Maße vom demografischen Wandel geprägt sei, so Senius.

Gerade der ländliche Raum habe mit den demografischen Verwerfungen stärker zu kämpfen als die Städte. Die Löhne seien in den Ballungsräumen höher, die Mobilität besser. „Wir fordern von den Menschen in den ländlichen Regionen eine hohe Mobilität, haben aber den öffentlichen Personennahverkehr weiter ausgedünnt“. Senius forderte ein Umdenken bei den politisch Verantwortlichen.

Immer länger dauert es, bis es gelingt, freie Stellen wieder zu besetzen. Im landesweiten Durchschnitt vergehen dabei mittlerweile 138 Tage, in Hildburghausen sind es sogar 196 und in Sonneberg 193 Tage. Hier wirke sich die Nähe zu Bayern aus, wo höhere Löhne gezahlt werden und Fachkräfte pendeln oder abwandern. Dagegen profitieren die Unternehmen im Ilm-Kreis und in Erfurt vom Zuzug von Menschen aus dem Umland. Hier können die Agenturen freie Stellen binnen 100 beziehungsweise 84 Tagen besetzen.