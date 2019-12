Hotel am Vitalpark in Heiligenstadt wird eigenständig

Das Hotel am Vitalpark in Heilbad Heiligenstadt geht zum Jahresbeginn 2020 neue Wege. Das Haus beende nach zehn Jahren die Kooperation mit der Marke Best Western und werde künftig eigenständig handeln, erklärt Sprecherin und Marketing-Managerin Anja Heidenblut. Seit dem Jahr 2009 habe das Hotel gut und erfolgreich mit der Best-Western-Gruppe kooperiert. „Jetzt möchten wir die individuelle Note als Privathotel stärker betonen“, sagt Anja Heidenblut

Geführt werde das Vier-Sterne-Superior-Haus vom Geschäftsführer Stefan Menzel und Hoteldirektor Sven Penzel. „Eine Kette funktioniert wie ein Franchise-System. Das Haus bleibt wirtschaftlich selbstständig, profitiert jedoch von der Markenpräsenz und deren Synergieeffekten“, erklärt Menzel. Dadurch habe sich das Haus in den vergangenen Jahren erfolgreich auf dem Markt etablieren können. „Nicht nur bei Urlaubern ist das Hotel sehr angesehen, sondern auch regionale Gäste wissen die Service- und Qualitätsstandards zu schätzen.“ Auch erfreue man sich großer Nachfrage renommierter Firmen aller Industriezweige, sagt Menzel.

Das solle nicht nur so bleiben, sondern sich weiterentwickeln. „Der Fokus liegt nun mehr auf der Individualität, um die jeweiligen Gästegruppen gezielter ansprechen zu können“, so Anja Heidenblut. Die Außenpräsentation werde moderner und frischer. „Mit zahlreichen Umbauarbeiten wurden hier bereits erste Schritte vollzogen, wie zum Beispiel die neu geschaffenen Tagungsräume, die renovierten Zimmer sowie das vor kurzem wiedereröffnete Restaurant“, zählt sie auf. Ein nagelneues Logo ist bereits entwickelt und an der Fassade angebracht.

Allerdings seien noch weitere Renovierungsmaßnahmen in Planung und würden in den kommenden Jahren fortgeführt. Der Prozess der Umstellung solle sich auch in anderen Bereichen des Hotelbetriebes widerspiegeln. „Besonders die Personalentwicklung liegt unserem Haus sehr am Herzen. Die individuellen Bedürfnisse und Wünsche jedes einzelnen Mitarbeiters stehen dabei im Mittelpunkt und werden noch intensiver berücksichtigt und gefördert“, sagt Hoteldirektor Sven Penzel. „Ein Wechsel zu einer anderen Hotelgruppe ist nicht beabsichtigt.“ Penzel will im Rahmen der Neuausrichtung des Hauses die Qualität und den Komfort weiter steigern, die Kundenzufriedenheit verbessern und die Kundenbindung ausbauen.

„2019 verzeichnete das Hotel eine durchschnittliche Jahresbelegung von 78 Prozent, das erwirtschaftete Betriebsergebnis beläuft sich auf über fünf Millionen Euro Umsatz netto“, ziehen Penzel und Menzel Bilanz. Das Wellness-, Tagungs- und Sporthotel verfüge derzeit über 130 Zimmer und Suiten, liege zentral mit direkter Anbindung an die A 38. „Für Firmen und Feiern stehen elf klimatisierte Konferenzräume mit Tageslicht und Terrasse für bis zu 250 Personen sowie kreative Veranstaltungsmöglichkeiten zur Verfügung“, beschreibt Anja Heidenblut das Haus. Zukünftig werde man auch weiter auf den angrenzenden Vitalpark setzen. Dort stehen den Hotelgästen und der Öffentlichkeit auf 4500 Quadratmetern eine Bade- und Saunalandschaft, ein großer Wellnessbereich sowie ein moderner Fitness- und Therapiebereich zur Verfügung. Und nächstes Jahr eröffne noch das nagelneue Freibad, blickt man zuversichtlich in die Zukunft.