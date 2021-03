„Ich mach das!“: Hauptgeschäftsführerin der Südthüringer Handwerkskammer im Porträt

Von Männern auf Montage ist oft die Rede. Häufig wird auch über Chefs berichtet, die irgendwo in den Metropolen ihren Dienst versehen, während ihre Familie in der ländlichen Idylle auf den Wochenend-Papa wartet. Im Fall der Hauptgeschäftsführerin der Südthüringer Handwerkskammer ist das anders: Der Ehemann und die beiden Jungs von Manuela Glühmann leben in Gersdorf in der Nähe von Chemnitz, während die Ehefrau und Mutter von Suhl aus beruflich unterwegs ist.

Insofern ist die jetzige Zeit familienförderlich: Homeoffice machen jetzt viele. Da kann auch die Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer Suhl manchmal am Freitag von Westsachsen aus arbeiten. Aber, sagt sie: Das ist ja keine Freizeit, sondern eigentlich anstrengender als im Büro. Da klingelt es auf allen Leitungen, während sie in der Videokonferenz ist. Im Büro nimmt das Vorzimmer ab, im Homeoffice kommt alles auf einmal …

Manuela Glühmann ist mittendrin im Berufsalltag, den die Pandemie stark verändert hat. Gerade auch im Handwerk. Probleme, die es vorher schon gab, werden noch dringlicher: Stichwort Nachwuchsgewinnung und die große Frage, ob Schüler gut auf die Ausbildung vorbereitet sind. Anderes ist neu ganz: Wenn die Handwerkskammer Südthüringen mit den Betroffenen etwa Scheren sammelt, um so auf Bundesebene die Politik auf die Nöte der körpernahen Dienstleistungen aufmerksam zu machen. Prompt waren die Friseurinnen und Friseure die ersten Gewerke, die wieder öffnen durften. Ob Manuela Glühmann einen Anteil daran hat?

Mit dem Mauerfall ändern sich ihre die Berufspläne grundlegend

Wer im politischen Raum fragt, der hört über sie, dass sie verlässlich sei. Und genau wisse, was sie wolle. Das habe sie auch auf den Chefinnenposten gebracht, den sie mittlerweile seit 2018 bei der Handwerkskammer Südthüringen inne hat.

Glühmann ist Jahrgang 1973. Da hieß Chemnitz noch Karl-Marx-Stadt und alles schien DDR-typisch vorgeprägt. Schule, dann Studium zum Unterstufenlehrer in Auerbach im Vogtland. Grundschuldidaktik mit Wahlfach Musik. Doch mit dem Mauerfall und auf dem Weg zur Einheit stand die Frage: Weitermachen oder neu beginnen? Manuela Glühmann hörte auf ihre Mutter, eine Ausbildungs zur Verwaltungsfachangestellten bei der Handwerkskammer Chemnitz zu machen. Die Alternative wäre eine solche Ausbildung bei der Bundeswehr gewesen. Glühmann gehörte zum ersten Auszubildenden, die aus den neuen Ländern zur Bundesfachklasse nach Soest in Westfalen geschickt wurden. Und es folgten seither viele erste Male in ihrer Karriere.

„Ich habe bei der Handwerkskammer von der Pike auf gelernt“, stellt sie fest. Es waren, sagt sie, „verrückte Zeiten damals“ – und so kam es, dass sie schon als Auszubildende im Bereich Prüfungen eingebunden war. Mehr als 1200 Meisterschüler jährlich hat sie damals zur Prüfung begleiten dürfen. „Das hat mir immer viel Freude bereitet.“ Nach der Ausbildung hatte sie eine Stelle in der Geschäftsstelle der Meisterprüfungsausschüsse in Chemnitz erhalten. Bei der Handwerkskammer fand sie den Mann fürs Leben. Im Jahr 2000 kam der erste Sohn zur Welt. Beruflich wechselte sie in den Bereich Lehrgänge und Projekte, denn seinerzeit wurde die Meisterpflicht in vielen Handwerksberufen ausgesetzt. Projekte koordinieren, Bedarfe analysieren: Glühmann arbeitet gerne „marktgerecht mit kreativem Ansatz“ und bezeichnet sich als „Freigeist“.

Zwei kleine Kinder, ein Abendstudium und dann Abteilungsleiterin

Ehefrau, Mutter, Job – und dann noch ein berufsbegleitendes betriebswirtschaftliches Studium: Mehrmals in der Woche abends und samstags Klausuren. „Ohne meinen Mann, ohne meine und seine Eltern hätte ich das nicht geschafft“, sagt sie. 2007 kommt der zweite Sohn zur Welt. 2010 wird sie Abteilungsleiterin Lehrgänge und Projekte und hat Personalverantwortung für 40 Mitarbeiter, als stellvertretende Hauptabteilungsleiterin bald für 110.

Manuela Glühmann hatte viel erreicht, aber wenn sie mehr wollte, musste sie raus aus Chemnitz. 2015 war es soweit. „Nach 25 Jahren“, sagt sie. Erst wird ihr die Geschäftsführung der Abteilung Bildung und die stellvertretende Hauptgeschäftsführung in der Handwerkskammer Suhl angeboten. Sie sagte: „Ich mach das. Da kann ich mich beweisen.“ Einerseits. Andererseits war es bei der HWK Südthüringen damals „eine schwierige Zeit“. Doch Glühmann setzte sich durch – und nach personellen Veränderungen wurde sie zur Hauptgeschäftsführerin berufen. Diesen Posten hat sie nun seit dem 1. Januar 2018 inne. Auch wenn bis heute das Schild im Eingangsbereich nicht deutlich macht, dass die Südthüringer zu den ganz wenigen Handwerkskammern in Deutschland mit einer Frau auf diesem Hauptgeschäftsführerposten gehören – es sind nur drei von 53 und die Südthüringer Handwerkskammer ist zugleich die zweitkleinste –, hat sie durchaus die Organisation mit ihrer Effizienz und ihrem Charme geprägt.

80 Prozent der Betriebe in der Region werden von Männern geführt

„Ich bin in eine Männerdomäne eingedrungen“, stellt sie fest. Immerhin würden 80 Prozent der Handwerksbetriebe in der Region von Männern geführt. Sie orientiert sich nicht an den Fußspuren anderer: „Ich gehe meinen eigenen Weg und bin ganz gerne die Erste.“ Und unter der Woche ist sie oft auch die Letzte, denn zuhause in ihrer kleinen Suhler Wohnung wartet ja keine Familie. „Ich pendele“, sagt sie. Aber aus dem Koffer leben wollte sie von Anfang an nicht, weshalb sie mit Blick auf die Familie in Gersdorf sagen kann: „Wochenende ist Qualitätszeit“. Sie weiß zu schätzen, dass ihr Lebensstil von Mann und Söhnen wertgeschätzt wird.

Corona bestimmt den Arbeitsalltag. Einerseits sei gut, dass das Digitale jetzt einen derartigen Schub erlebe. Videokonferenzen kann sie einiges abgewinnen, nicht zuletzt, weil dies auch die Gesprächsverläufe diszipliniere. Andererseits sei es wichtig, sich wieder zu begegnen. Bei der Berufsorientierung beispielsweise. Und zudem macht sie die Forderung auf: „Man muss die Menschen wieder arbeiten lassen: Also Geschäfte öffnen, wenn das Hygienekonzept stimmt …“

Aktuell wird das aber umso schwieriger, da sich in manchen Regionen Thüringens die englische Mutante massiv ausbreitet. Die dritte Welle rollt. Und vieles, was für Ostern erhofft wurde, ist bereits Geschichte. „Wir müssen viel mehr testen. Viel mehr impfen. Wir brauchen Strategien, die Menschen noch mehr zu schützen.“

Aber nicht nur der Staat sei gefragt: „Wichtig ist auch die Eigeninitiative. Es muss einen Vertrauensvorschuss geben. Ich denke, wenn die Wirtschaft öffnen darf, setzt das doch keiner aufs Spiel“, zeigt sie sich zuversichtlich.

Manuela Glühmann ist zierlich und zäh. Unterschätzen sollte man sie nicht, macht sie charmant deutlich. Eine ihrer Haupteigenschaften ist ihre Beharrlichkeit. So schnell bringt sie nichts aus dem Konzept. Ihr Motto? „Im und für das Handwerk: Das ist mein Platz.“