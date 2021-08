Ifo-Geschäftsklima trübt sich erneut ein

München Wie schon im Juni verschlechtert sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft. Vor allem in zwei Bereichen gibt es wachsende Sorgen.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im August zum zweiten Mal in Folge verschlechtert. Das Ifo-Geschäftsklima sank gegenüber dem Vormonat um 1,3 Punkte auf 99,4 Zähler, wie das Ifo-Institut am Mittwoch in München bekanntgab.

Analysten hatten zwar mit einem Rückgang des wichtigsten Konjunkturbarometers für Deutschland gerechnet, dabei aber 100,4 Punkte veranschlagt. Die Eintrübung geht auf weniger optimistische Erwartungen der Unternehmen zurück. "Insbesondere im Gastgewerbe und im Tourismus wachsen die Sorgen", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Ihre aktuelle Lage bewerteten die Unternehmen dagegen etwas besser als im Vormonat. Lieferengpässe bei Vorprodukten in der Industrie und Sorgen wegen steigender Corona-Infektionszahlen belasteten jedoch die Konjunktur.

© dpa-infocom, dpa:210825-99-959893/2