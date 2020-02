Nordhausen. Kernforderungen für neue Tarifrunde der IG Metall wurden in Nordhausen besprochen. Das Zukunftspaket will Beschäftigten mehr Sicherheit bieten.

IG Metall bereitet sich in Nordhausen auf Tarifrunde 2020 vor

Wie auch bundesweit berät die Industriegewerkschaft (IG) Metall in Nordthüringen derzeit über ein Zukunftspaket, das den Menschen mehr Sicherheit bieten soll. Hingewiesen darauf hat jetzt Alexander Scharff, Geschäftsführer der Gewerkschaft in Nordhausen, in einer Presseerklärung. In Zeiten einer zurückgehenden Auftragslage, der ungewissen Zukunft der Automobilindustrie und deren Zulieferern sowie einer technischen Transformation der Industriebetriebe seien Sicherheit und Teilhabe für alle Beschäftigten das Ziel der IG Metall.

Anfang der Woche wurden Scharff zufolge mögliche Kernforderungen der anstehenden Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie durch den hiesigen Ortsvorstand der IG Metall beraten. Die IG Metall will tarifliche Regelungen vereinbaren, die die Standorte und Beschäftigung sichern. Ferner erwarten die Beschäftigten die Absenkung der Arbeitszeit von 38 auf 35 Stunden pro Woche und somit die Angleichung an die Tarifgebiete der alten Bundesländer. „Viele Unternehmen haben in der Region mit einer doppelten Herausforderung zu kämpfen: dem strukturellen Wandel und einem verlangsamten wirtschaftlichen Wachstum. Entlassungen und Standortschließungen werden die Beschäftigten aber nicht hinnehmen“, sagt Bernd Spitzbarth von der IG Metall in Nordhausen.