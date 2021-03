Erfurt. Nachdem auch am Donnerstag Mitarbeitende der Metall- und Elektroindustrie in Thüringen ihre Arbeit für einen Warnstreik niedergelegt hatten, kündigte die IG Metall weitere Aktionen an.

IG Metall kündigt weitere Warnstreiks in Thüringen an

Auch am Donnerstag haben Mitarbeitende der Metall- und Elektroindustrie in Thüringen im Tarifstreit die Arbeit niedergelegt. 60 Mitarbeitende der Frühschicht des dänischen Unternehmens Hydrema Baumaschinen am Standort Weimar beteiligten sich am Donnerstagmorgen an dem Warnstreik, wie Ilko Vehlow, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Erfurt, sagte.

Nach Kundgebungen, bei denen über die Tarifrunden im Rahmen der laufenden Tarifverhandlungen aufgeklärt wurde, gingen die Beschäftigten gegen 8 Uhr wieder ihrer Arbeit nach, eineinhalb Stunden später als üblich. «Darüber hinaus werden wir ankündigen, dass wir härtere Maßnahmen ergreifen, sollte das jetzt nicht reichen», sagte Vehlow.

Beschäftigte von Carl Zeiss in Jena beteiligten sich an einem Homeoffice-Warnstreik. Zusammen mit Mitarbeitenden von Jarbil Optics Germany wurde somit ab 10 Uhr in fünf Unternehmen die Arbeit niederlegt. Per Video-Konferenz wurden weitere Aktionen der Gewerkschaft geplant.

In Thüringen treten die Verhandlungen um einen neuen Tarifvertrag für rund 20.000 Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie auf der Stelle: Mitte Februar war die dritte Verhandlungsrunde ohne Ergebnis abgebrochen worden. Der Verband der Metall- und Elektroindustrie in Thüringen (VMET) hatte ein bereits aus anderen Tarifgebieten bekanntes Angebot vorgelegt.

Insgesamt haben sich IG Metall-Angaben zufolge seit dem 1. März rund 40.000 Beschäftigte in Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Thüringen an Aktionen und Warnstreiks beteiligt. Die rege Teilnahme zeige, dass die Beschäftigten hinter den Forderungen stünden, sagte der Sprecher der IG Metall Bezirk Mitte, Uwe Stoffregen. «Das ist ein Erfolg. Wir werden weitermachen», kündigte er an. Auch kommende Woche seien Warnstreiks zu erwarten.