Im Februar weniger Arbeitslose in Thüringen

In Thüringen ist die Zahl der Arbeitslosen im Februar leicht zurückgegangen. Als erwerbslos gemeldet waren 62.824 Frauen und Männer, das sind 507 Betroffenen weniger als noch im Januar und 2188 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote ging binnen Monatsfrist ebenfalls leicht von 5,7 auf 5,6 Prozent zurück.

Im Ländervergleich liegt Thüringen damit um 0,3 Prozentpunkte hinter Niedersachsen, 0,2 Prozentpunkte hinter Schleswig-Holstein und gleichauf mit Sachsen. Danach folgen die anderen ostdeutschen Bundesländer.

„Der Februar sorgt nur für wenig Bewegung auf dem Arbeitsmarkt in Thüringen. Eine leicht sinkende Arbeitslosigkeit, mehr Stellenmeldungen und ein stärkeres Einstellungsverhalten der Arbeitgeber deuten aber darauf hin, dass die saisontypische Winterpause auf dem Arbeitsmarkt aktuell von der Frühjahrsbelebung abgelöst wird“, blickte der Chef der Arbeitsagenturen in Thüringen, Kay Senius voraus. Die Folgen der konjunkturellen Eintrübungen der vergangenen Monate sind laut Senius vor allem in Süd- und Westthüringen spürbar.

Im Februar waren in Thüringen 17.995 Männer und Frauen länger als ein Jahr ohne Job und galten als langzeitarbeitslos. Das sind 1482 weniger als im Februar 2019. Insgesamt gelten knapp 29 Prozent der Arbeitslosen in Thüringen als langzeitarbeitslos.

Firmen haben den Arbeitsagenturen im Februar etwa 5200 neue Stellen gemeldet. Das sind 1600 mehr als im Vormonat aber 1300 weniger als im Februar 2019.