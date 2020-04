Karin Sehling (71) ist Schneidermeisterin und sitzt jeden Tag in ihrer eigenen Schneiderei in Steinbach-Hallenberg. Ihre Spezialität sind Maßanfertigungen und Kostümschneiderei.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Im (Un)Ruhestand: „Je komplizierter ein Kostüm, desto besser“

Ein Foto und fünf Körpermaße – mehr braucht Schneidermeisterin Karin Sehling aus Steinbach-Hallenberg bei Oberhof nicht, um ein prachtvolles Rokoko-Kleid aus dem 18. Jahrhundert nachzuschneidern. Sie hat einen Blick für Körper-Proportionen. Verkürzter Oberkörper, längere Arme oder ein Bäuchlein – das alles fließt in ihre Berechnungen mit ein. Die Stoffe für Kostüme und Trachten bezieht sie aus aller Welt: Brokat aus Indien, Naturseide aus China und Walkloden, ein Filz aus Wolle, aus Bayern. „Es gibt Stoffe mit echten Goldfäden. Da kostet der Meter über 1000 Euro“, erzählt die 71-Jährige und ist ganz in ihrem Element.

Für ihr weinrotes Kleid, das sie sich zur goldenen Hochzeit schneiderte, verwendete sie eine teure Spitze aus Indien. „Davon hatte ich nur 50 Zentimeter, das hat gerade so gereicht für den Schlitzeinsatz und eine Borte an den Ärmeln.“ Schließlich sei ja dem Pfarrer in der Kirche nicht zuzumuten gewesen, dass sie mit langem Beinschlitz in die Kirche komme. Ihre Sachen und die ihres Mannes fertigt sie zum großen Teil selbst an. „Nur Strickwaren, Socken und ähnliches, das kaufe ich.“

Karin Sehling besitzt viele alte Scheren. „Gutes Handwerkszeug ist das A und O“, sagt sie. Sie lässt sie von einem Scherenschleifer immer wieder instand setzen. Foto: Conni Winkler / OTZ

Seit 1968 schneidert Karin Sehling und hat darin ihre „Erfüllung gefunden“, auch wenn sie zunächst nach der Lehre als Verkäuferin arbeitete. „Damals gab es gerade keine Stelle für mich.“ Ihren Mann lernte sie an ihrem zweiten Arbeitsplatz bei der Produktionsgenossenschaft des Handwerks (PGH) „Hans Sachs“ kennen, die Wanderschuhe herstellte. Sie bekam drei Kinder mit ihm. Neben Arbeit und Kindern ging sie an den Wochenenden zur Meister-Ausbildung und hat sich 1978 mit einer Hausschneiderei in Steinbach-Hallenberg selbstständig gemacht. Ihr Mann hat sie von Anfang an unterstützt. 1980 wurde sie Obermeisterin für Damenmaßschneiderei in Südthüringen und bildete sieben Lehrlinge aus. Bei der letzten großen Leistungsschau des Schneiderhandwerks der DDR gewann sie 1989 den ersten Preis für ein schwarzes Abendkleid mit tiefem Ausschnitt und Überwurf.

„Dann kam die Wende.“ Karin Sehling sagt es und braucht einen Moment, um weiterzusprechen. „Das war ganz schlimm. Mein Geschäft ist von heute auf morgen eingebrochen.“ Sie und ihr Mann wurden quasi über Nacht arbeitslos. „Nichts tun, das kann ich nicht. Deshalb gingen wir beide zum Arbeiten ins Allgäu.“ Jedes zweite Wochenende fuhren sie wieder gen Heimat. Dort hat sie wieder als Verkäuferin gearbeitet. Zufällig traf sie den Bürgermeister des Ortes. Als dieser hörte, dass Karin Sehling in der DDR eine eigene Schneiderei hatte, setzte er kurzerhand eine Annonce ins Amtsblatt: „Schneiderin nimmt ab sofort Aufträge für Maß- und Änderungsschneiderei entgegen.“ Dadurch wurde ein Trachtenverein auf sie aufmerksam und ließ sich von ihr komplett einkleiden. Sie schaute sich alte Trachtenfotos an und erarbeitete die Trachten mit hochwertigen Stoffen „möglichst nah am Original“. Ihr Schneidergeschäft begann wieder zu laufen, und nach fünf Jahren konnten die Sehlings wieder in der Heimat arbeiten. Die Spezialisierung auf Trachten- und Kostümschneiderei sprach sich schnell herum. Heute kleidet die 71-Jährige Karnevalsvereine in Südthüringen ein. In der Faschingssaison sitzt sie bis zu zwölf Stunden hinter der Nähmaschine.

Die Schneidermeisterin sitzt jeden Tag viele Stunden an der Nähmaschine. Foto: Conni Winkler / OTZ

„Je komplizierter ein Kostüm, desto besser.“ Karin Sehling liebt die Herausforderung. Einmal kam ein Kunde mit einem Herzenswunsch zu ihr. Er wollte die gelbe Lederjacke Freddy Mercurys, die dieser 1986 beim Auftritt im Londoner Wembley-Stadion trug, für einen Faschingsauftritt angefertigt haben. „Ich habe mir das Video des Queen-Sängers angeschaut und danach die Lederjacke mit den vielen Schnallen genäht.“ Der Mann sei so glücklich gewesen, dass er die Jacke sogar später zu seiner Hochzeit getragen habe. „Gerade das ist es, was ich so liebe. Ich schenke Menschen mit meiner Arbeit Freude.“

Wenn der Beruf so viel Spaß mache, dann brauche man kein Hobby mehr. „Bekannte in meinem Alter fragen mich dauernd, wie lange ich noch arbeiten will. Ich weiß darauf keine Antwort. Für mich gibt es nur die Schneiderei. Das ist mein Leben.“ Sie treffe sich gar nicht gerne mit Leuten ihres Alters. Es gehe immer nur um Krankheiten. „Ich beschäftige mich mit meinem Alter nicht. Für mich zählt nur, was jetzt gerade ist und der nächste Auftrag.“ Und schließlich halte sie der Kontakt zu ihren Kunden und das Ausdenken von Schnitten fit.

Die bisherigen Folgen der Serie „Im (Un-)Ruhestand“: - am 29. Februar über Hans Günther Barth (90) aus Ronneburg - am 7. März über Monika Hochstein (72) aus Apolda - am 14. März über Winfried Rohmeyer (73) aus Jena - am 21. März über Erika Lipfert (81) aus Wutha-Farnroda - am 28. März über Baldur Krause (78) aus Greußen - am 4. April über Roland Weber (72) aus Gera-Trebnitz Nachzulesen sind die Folgen im Internet: www.tlz.de/themen/unruhestand/