Impfteams können in den Firmen aushelfen, in denen Betriebsärzte nicht selbst impfen (Symbolbild).

Impf-Teams sollen in Thüringer Betrieben einspringen

Erfurt Firmen in Thüringen sollen beim Impfen gegen Covid-19 durch mobile Impfteams unterstützt werden.

Betriebe in Thüringen sollen beim Impfen gegen Covid-19 durch mobile Impfteams der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) unterstützt werden. Die Teams sollen in Firmen einspringen, wo Betriebsärzte nicht selbst impfen, wie die Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt mitteilte.

„Die Unternehmen haben großes Interesse, ihren Beschäftigten ein Impfangebot zu unterbreiten und so einen wichtigen Beitrag zur Impfkampagne zu leisten“, sagte die Hauptgeschäftsführerin der IHK Erfurt, Cornelia Haase-Lerch. Laut KV hat sich ein erster Betrieb in Heiligenstadt bereits über das Impfportal angemeldet. In Thüringen haben bisher knapp 35 Prozent der Bevölkerung zwei Corona-Impfungen erhalten und verfügen damit über den vollständigen Impfschutz. Mehr als jeder zweite ist einmal geimpft.

Anmeldemöglichkeiten für die Betriebe

Anmelden können die Betriebe die Impfungen über das Terminvergabeportal www.impfen-thueringen.de. Dabei könnten auch gemeinsame Termine mehrerer Unternehmen, beispielsweise in einem Gewerbegebiet, vereinbart werden. Laut KV wären bei Bedarf bis zu 15 mobile Teams einsetzbar.

IHK Erfurt: Beschäftigte aus 15 Unternehmen für Impftag angemeldet

