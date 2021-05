In eigener Sache: Einigung mit Mitarbeitern erzielt

Fragen und Antworten zur aktuellen Situation in unserer Druckerei und Zeitung.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,





vergangene Woche konnten wir Ihnen durch einen Streik in unserer Druckerei teilweise nicht Ihre gewohnte Lokalausgabe liefern. Unsere Redaktion, die während dieser Zeit wie sonst auch gearbeitet hat, und andere Verlagsbereiche haben Fragen erreicht, die wir hier beantworten wollen.

Warum wurde gestreikt?

Ende dieses Jahres wird, wie bereits vor einiger Zeit verkündet und von uns berichtet, das Druckhaus in Erfurt geschlossen. 270 Mitarbeiter sind von der Schließung betroffen, davon etwa 40 Drucker. Während der Sozialplan-Verhandlungen haben die Mitarbeiter zeitweise ihre Arbeit niedergelegt, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Streiks sind ein völlig legitimes Mittel im Arbeitskampf. Inzwischen sind die Gespräche erfolgreich zum Abschluss gebracht worden. Es wurde eine gute Lösung gefunden, um den Betroffenen so gut wie möglich durch diese Veränderung zu helfen.

Wie hat man sich mit den Mitarbeitern geeinigt?

Die Mitarbeiter erhalten eine Abfindung, die sich auf Basis ihrer Betriebszugehörigkeit berechnet. Zudem wurde eine Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft verhandelt. Außerdem wird eine Treueprämie von 12.000 Euro an Mitarbeiter ausgezahlt, die bis zur Schließung im Betrieb bleiben. Dazu kommt eine Anwesenheitsprämie von bis zu 3.000 Euro, sofern keine Krankheitstage anfallen.

Warum wird die Druckerei geschlossen?

Die Entscheidung über die Verlagerung der Druckaufträge und die Schließung des Druckzentrums Erfurt ist allen Beteiligten sehr schwergefallen. Sie ist allerdings unvermeidbar und unumstößlich, wenn der Verlag in Zukunft keine großen finanziellen Verluste riskieren will. Sie kommt zum jetzigen Zeitpunkt, da uns die in Kürze notwendig gewordene Investition in die Anschaffung einer neuen Druckmaschine in zweistelliger Millionenhöhe über viele, viele Jahre stark belastet hätte. Gleichzeitig ist die Zahl der Leserinnen und Leser, die die gedruckte Zeitung abonnieren, stark rückläufig – immer mehr Kunden wünschen sich ihre Nachrichten in digitaler Form.

Die Geschäftsführung hat sich nach ausführlicher Analyse und Prüfung aller Alternativoptionen schweren Herzens entschlossen, nicht in neue Druckmaschinen zu investieren und stattdessen das Druckzentrum Erfurt zum 31. Dezember 2021 zu schließen.

Der Strukturwandel der Medienbranche betrifft nicht nur Ostdeutschland, ganz im Gegenteil: Druckereischließungen haben bereits viele andere Verlage im gesamten deutschen Bundesgebiet umgesetzt. Auch das Essener Druckzentrum der Funke-Mediengruppe ist 2020 wegen stetig rückläufiger Zahlen der Zeitungsabonnements geschlossen worden.

Ist die Redaktion von der Maßnahme betroffen?

Die Redaktion ist nicht betroffen, wird weiter wie gewohnt vor Ort arbeiten und die Lokalausgaben erstellen. Die Entscheidung, bei externen Dienstleistern drucken zu lassen, schafft Handlungsräume, die ein Erscheinen unserer Zeitung in Thüringen – selbstredend zunehmend digital, aber immer auch gedruckt – in Zukunft erlauben.

Was bedeutet zunehmend digital?

Das heißt, dass die „Thüringer Allgemeine“, „Ostthüringer Zeitung“ und „Thüringische Landeszeitung“ noch präsenter im Internet werden. Das bedeutet aber ausdrücklich nicht, dass die gedruckten Zeitungen eingestellt werden. Wir werden sie den Leserinnen und Lesern, für die die gedruckte Zeitung zum Alltag gehört, selbstverständlich weiter in der gewohnten Form anbieten.

Warum ist dies notwendig?

Die Funke-Mediengruppe muss sich weiterhin – so wie die gesamte Medienbranche – dem digitalen Transformationsprozess stellen. Auf der einen Seite nutzen immer mehr Leser die digitalen Angebote wie das E-Paper, während weniger Menschen gedruckte Zeitungen kaufen. Die Kosten für den Druck und die Zustellung steigen. Auch Anzeigenkunden haben die digitale Vermarktung bereits seit Längerem für sich entdeckt.

Wird die Zeitung auf Dauer noch gedruckt?

Ihre Zeitung soll auch künftig als Druckexemplar in Ihren Briefkästen liegen. Die „Thüringer Allgemeine“, „Ostthüringer Zeitung“ und „Thüringische Landeszeitung“ werden an sechs Tagen der Woche rund 200.000 Mal gedruckt und fast im gesamten Land Thüringen verteilt. Wir bemühen uns jeden Tag darum, unsere treuen Leserinnen und Leser zu halten und neue hinzuzugewinnen.

Wieso wurden zuletzt an einigen Tagen nicht wie üblich Lokalteile zugestellt, obwohl Notausgaben gedruckt werden konnten?

Aufgrund des Streiks wurde in der Druckerei mit einer Notbesatzung gearbeitet, die nicht alle Druckstraßen bedienen konnte. Zudem erfordert das Herstellen der verschiedenen Lokalteile in den jeweiligen Titelausprägungen von TA, OTZ und TLZ häufige Wechsel der Druckplatten. Dies war aufgrund des beschriebenes Personalmangels nicht möglich.

Wie steht die Redaktion zur Druckereischließung?

Uns ist die Bedeutung der Druckerei für Thüringen durchaus bewusst. Die Drucker hatten zudem einen großen Anteil daran, dass aus dem SED-Bezirksorgan „Das Volk“ im Januar 1990 die erste unabhängige Tageszeitung der DDR wurde – die „Thüringer Allgemeine“. Nachdem bereits vor Jahren die Druckerei in Löbichau bei Gera geschlossen wurde, bedauern wir das Ende des traditionellen Druckstandorts Erfurt und fühlen mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ihre Arbeit verlieren. Sie haben, egal ob Havarie, Hackerangriff oder Wintereinbruch, dafür gesorgt, dass wir Sie mit einer Zeitung versorgen konnten, wenn auch manchmal nur eingeschränkt. Sie waren und sind immer mit Leidenschaft für ihre Thüringer Tageszeitung im Einsatz.

Wäre es für die Thüringer Zeitungen nicht besser, unabhängig zu sein?

Nach der Wiedervereinigung gab es mehr als 20 verschiedene Tageszeitungen in Thüringen, die um den Markt gekämpft haben. Aus unternehmerischen Gründen haben sich viele Verlage wieder zurückgezogen. Die Funke-Mediengruppe ist bis heute geblieben und hat in den letzten Jahrzehnten für das Vorhandensein freier und unabhängiger Regionalzeitungen mit starker lokaler Durchdringung gesorgt. Ohne unsere Zeitungen gäbe es keine derartige lokale und für das Funktionieren unserer Demokratie so wichtige Berichterstattung in Thüringen. Zudem ermöglicht die Zugehörigkeit zur Funke-Mediengruppe das Fortbestehen des Lokaljournalismus in Thüringen. Denn das Tageszeitungs- beziehungsweise Verlagsgeschäft ist in allen Bundesländern seit Jahren unter Druck. Durch andere starke Geschäftsfelder von Funke werden diese Defizite in Thüringen gut ausbalanciert. So ist es die Zugehörigkeit zu Funke, die den freien und unabhängigen Journalismus vor Ort überhaupt erst ermöglicht. In absehbarer Zeit, wenn genügend Kunden für unsere digitalen Angebote zahlen, setzen wir auf steigende Erlöse im Digitalbereich und darauf, dass solider, gut recherchierter Lokaljournalismus sich wieder allein trägt.

Wo wird die Zeitung zukünftig gedruckt?

Die Thüringer Tageszeitungen werden mehrheitlich weiterhin in Ostdeutschland gedruckt. Zwei Drittel des Drucks der Thüringer Tageszeitungen verbleiben im Osten, darunter im Druckzentrum der Freien Presse Chemnitz und an einem zweiten Standort, der schon bald hinzukommt. Der Rest der Tageszeitungen wird in Braunschweig gedruckt, ebenso die Thüringer Anzeigenblätter der Mediengruppe.

Warum wird die Zeitung regelmäßig teurer?

Die Zeitungen müssen sich – im Gegensatz zum gebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk wie dem MDR – selbst wirtschaftlich tragen. Wenn die Druckauflage geringer wird und gleichzeitig die Kosten für die Zustellung (etwa durch den Mindestlohn) und das Papier enorm steigen, müssen die Preise für die Druckexemplare steigen. Gleichzeitig versucht die Mediengruppe, digitale Angebote attraktiver für die Leser zu machen. Der Strukturwandel vom Druck zu digitalen Medien ist seit Jahren im Gange und wird noch Jahre dauern.

Was wird für langjährige Abonnentinnen und Abonnenten getan?

Seit diesem Jahr haben alle Abonnenten Zugriff auf das zuvor kostenpflichtige E-Paper und alle Bezahlartikel auf unseren Internetseiten erhalten. So sind Sie rund um die Uhr auf verschiedenen Kanälen und unterschiedlichen Geräten in der Lage, sich über das aktuelle Geschehen in Thüringen und darüber hinaus zu informieren. red