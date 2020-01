Innovation aus Nordhausen wird in München präsentiert

Das Nordhäuser Unternehmen Envites Energy nutzt das Branchentreffen BatteryWorld 2020 in München, um ein neues Batteriezellprojekt vorzustellen. Die neuen Zellen sollen, kündigte Geschäftsführer Tim Schäfer an, mit Partnern in Deutschland produziert werden. Deren effiziente Herstellung sei mit einem eigenen Patent geschützt. Das Zellsystem komme für Batterien ohne Kobalt und Nickel aus.

Die neue Generation der keramisch determinierten Hochleistungszellen sei sehr effizient, langlebig und sicher. Die Zellen seien in einer mehrjährigen Entwicklungskooperation mit koreanischen Partnern entstanden. Sie bleiben nach Unternehmensangaben trotz hoher Leistungsraten 30 Grad Celsius kühl: „Da ergeben sich Vorteile, die sich auch auf den Batteriesystempreis durchschlagen“, sagte Miterfinder Tim Schäfer.

Batteriezellen, die besondere Eigenschaften bei sehr hohen Entladeraten mit hohem Energiegehalt haben, seien am Markt etwa für Fahrzeuge oder auch für Bordnetze und Starter-Akkus gefragt. Auch Anwendungen industrieller Natur sind denkbar. „Es konnte bereits eine große Nachfrage im Gigawatt- Bereich generiert werden“, berichtete Schäfer.

Envites Energy hat seinen Sitz im Industriegebiet am Kohnstein. Dessen Geschäftsführer beschäftigt sich seit 1995 mit Lithium-Ionen-Batterien, arbeitete vor Jahren als Prokurist bei der GAIA Akkumulatorenwerke GmbH in Nordhausen.