Inzidenz in Erfurt seit vier Tagen unter 100 - Außengastronomie könnte ab Freitag öffnen

Erfurt. Das Coronavirus zieht sich in Erfurt weiter zurück, Lockerungen sind demnächst möglich. Eventuell kann die Außengastronomie ab Freitag öffnen und die Terminvergabe im Einzelhandel entfallen.

Die stetig sinkenden Inzidenzzahlen wecken die Hoffnungen der Gastronomen auf eine baldige Öffnung ihrer Außenbereiche. Nach vier Tagen unter einem Wert von 100 könnte es am Freitag so weit sein. Liegen die Zahlen bis Mittwoch fünf Werktage in Folge unter der Marke, können die Cafés und Restaurants ab Freitag wieder Gäste empfangen. Die Bedingungen sind vorherige Terminbuchung und Kontaktnachverfolgung. Den meisten Unternehmen ist das noch aus dem vergangenen Jahr bekannt. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Die entsprechenden Auflagen sind in der "Branchenregel für Gastronomie und Hotelgewerbe" vom Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie zusammengefasst und können hier abgerufen werden.

Wenn die Inzidenz in Erfurt weiterhin unter 100 bleibt, gibt es ab Freitag auch Erleichterungen für den Einzelhandel: Die Kundschaft darf dann ohne vorherige Terminvergabe einkaufen. Die Testpflicht bleibt allerdings bestehen. Insgesamt dürfen dann auch wieder mehr Menschen gleichzeitig in die Läden. Bei einer Gesamtverkaufsfläche bis 800 Quadratmeter müssen jedem Kunden zehn Quadratmeter zur Verfügung stehen. Bei Unternehmen mit über 800 Quadratmetern Verkaufsfläche sind 20 Quadratmeter vorgeschrieben.

Die Branchenregeln für den Einzelhandel können hier abgerufen werden.

Weitere Details zu den möglichen Öffnungen in Erfurt gibt es am Mittwoch um 11 Uhr in einer Pressekonferenz im Ratssitzungssaal des Rathauses. Neben Oberbürgermeister Andreas Bausewein werden auch Amtsärztin Winnie Melzer und Buga-Chefin Kathrin Weiß teilnehmen.

16 Neuinfektionen in Erfurt

Am Dienstag wurden in Erfurt insgesamt 8363 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden 16 Neuinfektionen gemeldet. Sechs weitere Todesfälle wurden registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 66,4 und damit den vierten Werktag in Folge unter dem Schwellenwert von 100. In diesen vier Thüringer Kommunen ist die Sieben-Tage-Inzidenz ebenfalls wieder unter 100 gefallen.

