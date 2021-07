Jubiläum gefeiert J-Plasma feiert Meilenstein in der Quarzglas-Herstellung

Jena. Das Jenaer Unternehmen sichert ein Stück Industriegeschichte mit der Produktion von speziellem Glas für die Optikindustrie.

Die Tradition der Herstellung optischer Gläser in Jena lebt auch nach mehr als 130 Jahren weiter. Maßgeblich dafür ist die Firma J-Plasma, die gestern in der Saalestadt einen weiteren Meilenstein ihrer Firmengeschichte feierte: Die 100. Tonne geschmolzenen, synthetischen Quarzglases.

Den Grundstein dafür hatte man im Herbst 2010 mit der Übernahme der Quarzglasfertigung von Schott Lithotec gelegt. Damit startete die Firma die erneute Erfolgsgeschichte von Quarzglas der Marke SQ in Jena. Da vor elf Jahren nicht nur Anlagentechnik, Messverfahren und Prozessdokumentation, sondern auch mehrere Spezialisten und damit das entsprechende Know-How übernommen wurden, gelang die Implementierung der Quarzfertigung schnell und in hoher Qualität.

Versorgungssicherheit für optische Industrie vor Ort

Mit der Investition in eine eigene Quarzglasschmelze hat die J-Fiber-Gruppe die Wertschöpfungskette in der Faserfertigung komplettiert und zusätzlich ihr Portfolio um Optikkomponenten für die optische- und Laser-Industrie erweitert – und eben ein Stück Jenaer Industriegeschichte fortgeschrieben. Dies sichert nicht zuletzt der Optikindustrie in Jena die Verfügbarkeit des kritischen Rohstoffs aus lokaler Produktion.

Damals größte Quarzglasschmelze Europas

Die Ursprünge der Fertigung von synthetischem Quarzglas liegen in den 1970er-Jahren im damaligen Jenaer Glaswerk. Auf Basis erfolgreicher Entwicklungsarbeiten und aufgrund des steigenden Quarzglasbedarfs wurde 1984 in Jena-Burgau die damals größte synthetische Quarzglasschmelze Europas eröffnet. Ab 1989 folgten für die Glasfertigung die Stationen Treuhand, Übernahme durch die Sico GmbH (Österreich) und 1998 der Kauf durch die Schott AG.

Schott Lithotec schließlich verkaufte die Quarzglasschmelze an die J-Plasma GmbH, eine Tochter der Jenaer J-Fiber GmbH, dem einzigen industriellen Hersteller von optischen Glasfasern für den Breitbandausbau und für schnelles Internet in Deutschland.