Jury für den Thüringer Gründungspreis tagte

Erfurt. Am 16. November wird der Thüringer Gründungspreis Thex Award in Erfurt verliehen.

Die Jury für den Thüringer Gründungspreis Thex Award – zu der auch der Geschäftsführer von Funkemedien Thüringen Michael Tallai gehört – hat ihre Entscheidungen in Erfurt getroffen. In diesem Jahr gingen laut Susanne Herold vom Thex 127 Bewerbungen ein, das sind 41 mehr als im Vorjahr. Am 16. November wird der Preis in den drei Kategorien „Gründen“, „Duchstarten“ und „Nachfolge“ in Erfurt verliehen. Zudem wird die Impulsgeberin geehrt. Dotiert sind die Preis mit insgesamt 71.000 Euro.