Kaufland öffnet am 3. Dezember im Eisenacher „Tor zur Stadt“

Der zentrale Eingang für Kaufland befindet sich in der Mitte des Fachmarkzentrums in der Bahnhofhstraße, gegenüber der Einmündung der Müllerstraße.

Die Handelskette Kaufland öffnet am 3. Dezember im Fachmarktzentrum „Tor zur Stadt“ ihre Pforten. Sie ist der größte Mieter. Im Zuge dieser Eröffnung sind dann auch die Parkplätze im Parkhaus nutzbar. Kaufland-Kunden parken 90 Minuten kostenlos. Dafür lassen sie ihr Park-Ticket an der Kasse entwerten. Wer nicht bei Kaufland einkauft, aber dennoch das Parkhaus nutzen will, zahlt 1,50 Euro je Stunde. „Wir orientieren uns an den Tarifen in den städtischen Parkhäusern“, sagt Christian Kolb, Beauftragter der May-Gruppe für das Eisenacher Vorhaben.