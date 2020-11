Keine Bankgeschäfte mehr in Schönau vor dem Walde

Eigentlich sollte der Mensch im Mittelpunkt stehen, doch das tut er schon lange nicht mehr. Diese Erfahrung machte Heinz Reinhardt aus Schönau vor dem Walde. Der 86-Jährige erledigt seit Jahren seine Bankgeschäfte in der dortigen Postfiliale. Doch hat die Postbank diese Dienstleistung jetzt eingestellt.

Den Kunden wurde angeboten, nach Friedrichroda zu fahren, wenn sie Geld abheben oder überweisen wollen. Für Heinz Reinhardt ist das nicht nachvollziehbar. Die Postbank wisse gar nicht, „was sie uns älteren Leuten antut“, entgegnet der 86-Jährige. Viele ältere Bewohner des Ortes, der zur Gemeinde Georgenthal gehört, wollen gerade in Corona-Zeiten den beschwerlichen Weg mit dem Linienbus nicht auf sich nehmen und sind auf fremde Hilfe angewiesen.

Postfiliale in kleinem Schreibwarengeschäft

Die Postbank nutzt für ihre Finanzdienstleistungen die Partnerfiliale der Deutschen Post, die sich in Schönau vor dem Walde in dem kleinen Schreibwarengeschäft in der Schmiedsgasse befindet. Durch die Digitalisierung habe sich in den letzten Jahren eine Veränderung im Kundenverhalten ergeben, die dazu führte, dass Postbank und Deutsche Post regelmäßig ihr Filialnetz in Bezug auf Kundenverkehr, Produktnutzung und Kosten überprüfen, erklärt Pressesprecher Hartmut Schlegel von der Postbank.

So habe eine Prüfung der Postfiliale Schönau ergeben, dass die Bankdienstleistungen dort wirtschaftlich nachhaltig nicht mehr angeboten werden können. Aus diesem Grund wurde der Service aus der Partnerfiliale herausgenommen, so Schlegel.

„Die Versorgung der Bürger vor Ort mit unseren Dienstleistungen ist uns wichtig“, sagt der Sprecher. Deshalb gebe es Alternativen: So werde den Kunden nicht nur das Online-Banking, sondern auch das kostenlose Telefon-Banking angeboten. Auch könne man sich den Finanzstatus mit allen Buchungen nach Hause schicken lassen. „Eine Überweisung können Kunden auch beleghaft per Post einreichen."