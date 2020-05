Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Keramik für komplexe Schaltungen

Die eCeramix GmbH, eine Ausgründung aus dem Fachgebiet Elektroniktechnologie der Technischen Universität Ilmenau, hat ihre Geschäftstätigkeit im Technologie- und Gründerzentrum aufgenommen. Das vierköpfige Gründerteam um den geschäftsführenden Gesellschafter Nam Gutzeit bietet Forschung und Entwicklung, Dienstleistung und Fertigung im Bereich der mikroelektronischen Aufbau- und Verbindungstechnik und der Mikrosystemintegration, teilte die Universität mit. Kerngebiet der Firma ist die Kombination keramischer Substrate mit Materialien für komplexe Schaltungen.

Dabei bringen Michael Fischer, Jens Müller, Nam Gutzeit und Alexander Schulz ihre langjährige Forschungserfahrung an der TU Ilmenau im Bereich der Verarbeitung von Niedertemperaturkeramiken ein, die im Vergleich zu Leiterplattenmaterialien ganz neue Anwendungsfelder eröffnen, so im Maschinenbau, der Automobilbranche, in Luft- und Raumfahrt, Medizin und Sensorik.

Die Low Temperature Cofired Ceramics (LTCC) – niedrigsinternde Mehrlagen-Keramiken – ermöglichen es, elektronische Schaltungen bei hoher Temperatur und hohem Druck, starken mechanischen Beanspruchungen oder Strahlenbelastungen zu nutzen.