Klare Perspektive für Hoteliers und Gastwirte gefordert

Nordhausen. Mit einem Offenen Brief wendet sich der Marketingbeirat des Tourismusverbands Südharz-Kyffhäuser an die Politik.

Als unzureichend hat die hiesige Tourismusbranche die Beschlüsse des jüngsten Corona-Gipfels von Bund und Ländern kritisiert. In einem offenen Brief an die Thüringer Staatskanzlei und die zuständigen Ministerien in Erfurt fordert der Marketingbeirat des Tourismusverbands Südharz Kyffhäuser, dass statt dauerhafter Schließung ein Konzept beschlossen wird, welches noch vor Ostern schrittweise Öffnungen touristischer Betriebe und gastronomischer Einrichtungen unter Corona-Auflagen ermöglicht.