Klimaschutzprogramm für Thüringer Kommunen gut nachgefragt

Erfurt. Bisher haben rund 300 Thüringer Kommunen Klimaschutz-Investitionen angemeldet. Das Sonderprogramm ist gut nachgefragt.

Das Sonderprogramm des Landes für Klimaschutz in den Thüringer Kommunen ist nach Angaben des Landesumweltministeriums gut nachgefragt. Rund eine Woche vor dem Ende der Anmeldefrist hätten mehr als 300 Kommunen Klimaschutz-Investitionen von über rund 7,5 Millionen Euro angemeldet, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums am Mittwoch.

Demnach können alle 648 Kommunen in Thüringen ihre Klimaprojekte für den 11,5 Millionen Euro schweren Fördertopf noch bis zum 31. August anmelden.

Die Gelder kommen aus dem Corona-Hilfspaket des Landes und können für kurzfristige Investitionen verwendet werden, wie Solaranlagen auf Dächern, Ladesäulen für Elektrofahrzeuge oder LED-Straßenbeleuchtung. Der Maximalbetrag der jeweiligen Förderung bemisst sich laut Ministerium an der Einwohnerzahl von Gemeinden oder Landkreisen.

Die Mittel könnten auch mit anderen Förderprogrammen kombiniert werden, etwa um den Eigenanteil der Kommunen zu finanzieren. Das Geld kann bis August 2022 eingesetzt werden.

Weitere Meldungen zum Thema Klimaschutz:

Mehrheit gegen zusätzliche Kosten für mehr Klimaschutz

Klimaschutz: Muss Fliegen künftig teurer werden?