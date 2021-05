Kontinuität mit neuem Sparkassenchef

Erfurt. Generationswechsel bei der Sparkasse Mittelthüringen: Hans-Georg Dorst ist neuer Vorstandschef.

Der bisherige Vize rückt an die Spitze: Hans-Georg Dorst hat zum Monatsbeginn den Vorstandsvorsitz bei der Sparkasse Mittelthüringen übernommen.

Er folgt auf den langjährigen Sparkassenchef Dieter Bauhaus, der sich Ende April mit 67 Jahren in den verdienten Ruhestand verabschiedet hat. Dorst gehört dem Vorstand der größten Sparkasse im Freistaat bereits seit 18 Jahren an, hat sich vor allem dem Firmenkundengeschäft gewidmet. Sein Wechsel auf den Chefsessel im Vorstand des Kreditinstitutes steht daher auch für Kontinuität. Der 51-jährige Bankbetriebswirt ist seit mehr als 31 Jahren für die Sparkassen in Deutschland tätig. Als Stellvertreter von Bauhaus war er in den letzten Jahren auch schon für den Personalbereich des Sparkasse zuständig. Schrittweise hatte er mit Blick auf den Generationswechsel im Haus zudem Aufgaben des Vorstandsvorsitzenden übernommen.

Dorst sieht die Sparkasse Mittelthüringen strategisch gut aufgestellt. „Wir sind als Haus groß genug, um professionell für unsere Kunden da zu sein, aber auch regional und bodenständig genug, um nah bei den Menschen zu agieren“, ist Dorst überzeugt. Allerdings hat er – mit Blick auf den Kostendruck angesichts der anhaltenden Negativzinsphase – bereits weitere Einsparungen angekündigt, die auch die Aufgabe einiger Standorte bedeuten werden.

Der neue stellvertretende Vorsitzende, Michael Haun, gehört dem Vorstand auch bereits seit 2012 an. Er verantwortet unter anderem das Controlling und die Risikosteuerung. Jens Michael Heine komplettiert das neue Vorstandsteam. Er hat dabei die Zuständigkeit für die Bereiche Privatkunden- und Immobiliengeschäft und Versicherungsberatung übernommen.