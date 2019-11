Trotz dreistelliger Milliarden-Umsätze und einer Bruttowertschöpfung, die über jener der Chemieindustrie und der Energieversorger liegt, fristet die Kreativwirtschaft in Deutschland eher ein Schattendasein.

Das liege sicherlich an der Kleinteiligkeit der Branche, sagte der Leiter der Thüringer Agentur für die Kreativwirtschaft (Thak), Norman Schulz, zur Begründung. Obwohl einige Großunternehmen wie die privaten Fernsehsender oder der Softwareriese SAP dazugehören, liegt der Durchschnitt der Beschäftigung in den Unternehmen bei lediglich vier Mitarbeitern.

Diese kleinen und mittelständischen Firmen zu unterstützen und sie in das Rampenlicht der Öffentlichkeit zu bringen, haben sich die Mitarbeiter der Thak ebenso vorgenommen wie ihre Kollegen in den anderen Bundesländern. Wie dies noch besser gelingen kann, darüber diskutieren die Experten am Dienstag und Mittwoch in Erfurt. „Wir treffen uns zwei Mal im Jahr zum Austausch von Erfahrungen und aktuellen Entwicklungen und jetzt sind wir die Gastgeber“, erklärte Schulz.

Nach intensiven Beratungen im Thüringer Zentrum für Existenzgründung und Unternehmertum (Thex) steht ein Besuch des Erfurter Weihnachtsmarktes auf dem Programm. Schließlich wolle man bei dem Treffen auch Werbung für die Stadt machen, sagt Nina Palme von der Thak. Am Mittwoch wird die Konferenz im Kontor im Erfurter Norden fortgesetzt.

Erst vor gut zehn Jahren geriet die Kreativwirtschaft auf Initiative des Bundeswirtschaftsministeriums ins Blickfeld der Wirtschaftsförderung. Thüringen habe bei dieser Entwicklung eine Vorreiterrolle eingenommen, versichert Schulz. Waren anfänglich zehn bis fünfzehn Mitarbeiter bundesweit in der Förderung der Branche tätig, sind es mittlerweile rund 500.

„Im Unterschied zum Automobil- oder Maschinenbau ist die Kreativwirtschaft weniger krisenanfällig und in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich gewachsen“, sagt Schulz. In dieser Hinsicht seien die kleinen Firmen im Vorteil. Sie könnten flexibel auf Marktschwankungen reagieren und sich Auftraggeber aus anderen Branchen suchen, wenn ein Wirtschaftszweig schwächelt.