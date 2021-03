Kredite sind bei Thüringern besonders gefragt

Erfurt. Die Sparkassen in Thüringen und Hessen sind in der Krise robust. Ihre Bilanzsummen steigen kräftig an.

Die Sparkassen in Hessen und Thüringen zeigen sich auch in der Corona-Krise gut aufgestellt. „2020 war ein hartes Jahr für uns alle. Unsere Sparkassen haben sich aber durchgebissen und sich einmal mehr als systemrelevant im besten Sinne erwiesen“, zeigte sich der Geschäftsführende Präsident des Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-Thüringen, Gerhard Grandke, am Montag bei der Vorlage der Jahresbilanz in Erfurt zufrieden.

Die Sparkassen seien immer für ihre Kunden dagewesen und hätten diese auch in Krisenzeiten zuverlässig mit Bargeld, Krediten und anderen finanziellen Dienstleistungen versorgt, versicherte Grandke. Die Ertragsentwicklung sei besser ausgefallen als erwartet. „Mit knapp 900 Millionen Euro hat das Betriebsergebnis vor Bewertung annähernd das Niveau des Vorjahres erreicht“, so Grandke.

Firmenkunden nahmen 2020verstärkt Kredite auf

Einen deutlichen Zuwachs verzeichneten die 49 Sparkassen in den beiden Bundesländern im zurückliegenden Jahr bei der Bilanzsumme. Die stieg gegenüber 2019 um 13,5 Milliarden oder mehr als zehn Prozent auf aktuell 13,5 Milliarden Euro.

Darin spiegelt sich laut dem Verbandschef das spürbar ausgebaute Kundengeschäft wider. Im Kreditgeschäft mit den Kunden konnten die Sparkassen an die überdurchschnittliche Wachstumsrate des Jahres 2019 anknüpfen. Der Kreditbestand der Institute legte um 4,6 Milliarden Euro auf 83,7 Milliarden Euro zu. Ein Plus von 5,8 Prozent zum Vorjahr. Vor allem Firmenkunden hätten verstärkt Kredite nachgefragt und aufgenommen. Vor allem Unternehmen im Dienstleistungssektor hätten durch den Shutdown einen hohen Finanzierungs- und Liquiditätsbedarf aufgewiesen. Gleichzeitig seien allerdings auch viele Betriebe im Handwerk oder in der gewerblichen Produktion sehr gut ausgelastet gewesen. Sie hätten in ihr Geschäft investiert.

„Bei unseren Kreditzuwächsen handelt es sich also nicht um eine Corona-Scheinblüte, sondern um geerdetes, nachhaltiges Geschäft“, versicherte Grandke. Das belege ein Blick auf die neuen Kreditabschlüsse, die lägen zu 95 Prozent der Darlehen im mittel- bis langfristigen Bereich bei den Laufzeiten, was auf Investitionskredite hinweise.

Deutlich zugelegt haben im vergangenen Jahr allerdings auch die Kreditvergaben an die öffentliche Hand, also Länder und Kommunen, sowie die Darlehen für Privatkunden. Diese hätten – wie schon in den Jahren zuvor – vor allem Wohnungsbaukredite nachgefragt.

Im Wertpapiergeschäft gibt es immer mehr Interessenten

Da viele Menschen im zurückliegenden Jahr coronabedingt weniger Gelegenheiten hatten ihr Geld auszugeben, wuchsen auch die Kundeneinlagen bei den Sparkassen spürbar an. 8,6 Milliarden legten die Kunden bei den Sparkassen neu an, ein Plus von mehr als acht Prozent. Gefragt waren vor allem kurzfristige Anlagemöglichkeiten. Die Kunden hielten ihr Geld vor allem auf Tagesgeldkonten, so Grandke: „Denn da haben sie es sofort parat, wenn die stationäre Konsumwelt wieder öffnet und größere Reisen möglich sind“.

Allerdings entdecken angesichts von Mini- oder gar Negativzinsen auch immer mehr Kunden der Sparkassen in Hessen und Thüringen das Wertpapiergeschäft für sich. Um ein Viertel stiegen die Wertpapierkäufe im Vorjahr an. Gesteigert haben die Sparkassen trotz schwierigem Umfeld auch ihre Eigenkapitalquote.