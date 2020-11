Kreis Gotha: Wasserzähler selbst ablesen

Die jährliche Ablesung das Wasserverbrauches in Häusern läuft in diesem Jahr anders als gewohnt, teilt der Wasser und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAG) mit. Die Bewohner werden mittels eines Formulares, das sich im Briefkasten oder gegebenenfalls an der Haustür befestigt findet, gebeten, Zählerstand und Zählernummer selbst abzulesen und auf dem Formular zu vermerken. WAG-Mitarbeiter holen die Zettel dann ab. Ziel ist, die Anzahl der Kontakte der WAG-Mitarbeiter zu verringern. In vielen Häusern ist der Wasserzähler nur über den Wohnbereich erreichbar. Falsche Angaben zu machen, lohnt nicht, denn alle fünf Jahre werden die Zähler ohnehin ausgetauscht. Zurzeit gilt aber der günstigere Mehrwertsteuersatz auch für die Wasserkosten.