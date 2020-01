Kritik an neuer Kassenbonpflicht auch im Südharz

„Das ist ein riesengroßer Bürokratieaufwand, der uns da auferlegt wird“, ärgert sich Holger Tolle, Chef des Friseursalons Tolle in Nordhausen. Er meint die Belegausgabepflicht, die seit dem 1. Januar in den Einzelhandel Einzug gehalten hat. Jeder auch noch so kleine Betrieb ist damit verpflichtet, einen Kassenbon an den Kunden auszugeben, für das 10-Cent-Brötchen genauso wie für die 40 Euro teure Torte beim Bäcker.

„Die Kunden fragen uns, was da eigentlich los ist“, so Tolle weiter. Mit der neuen Pflicht soll der Steuerbetrug eingedämmt werden. „Wer den Bon haben will, der bekommt ihn auch ausgedruckt. Außerdem muss ich aber sowieso die Bedienzettel zur Kontrolle durch die Steuerbehörde sammeln, und die füllen mittlerweile viele Ordner“, sagt Tolle. Denn auf die Empfehlung seines Steuerbüros habe er bereits 2018 damit angefangen, genau Buch zu führen. Kritik an der neuen Regelung üben besonders Umweltverbände aufgrund des erhöhten Papierverbrauchs.

Im Südharzer Einzelhandel sind vor allem die Bäckereien betroffen. „Die meisten unserer Kunden wollen die Zettel nicht haben und lassen sie einfach zurück. Bis Mittag waren schon drei 10-Liter-Eimer voll davon“, sagt Silke Wenkel, Sekretärin der Geschäftsleitung bei der Bäckerei Jacobsohn in der Straße An der Salza in Nordhausen. „Die neue Regelung ist mit viel Papierkram und zusätzlichen Kosten verbunden“, ist Wenkel nicht gerade erfreut.

„Die Kunden sind alle dagegen und nehmen die Bons gar nicht erst mit“, hat auch Katrin Schulze beobachtet, die Leiterin der Filiale von Schäfers Brot- und Kuchenspezialitäten in Ilfeld. Somit falle „Papiermüll ohne Ende“ an. Auch sie habe schon zwei, drei mit Zetteln gefüllte Eimer weggeworfen. Unterschiedliche Reaktionen hat hingegen Silvana Jödicke, Verkäuferin bei der Bäckerei Meyer in Bleicherode, festgestellt. „Viele Kunden haben sich darüber aufgeregt, andere wiederum haben es eher locker gesehen“, berichtet sie. Die meisten hätten die Zettel aber mitgenommen.

In den Südharzer Fleischereien sind die Umstellungen weniger spürbar. „Wir haben die Bons schon immer ausgedruckt“, sagt Steffi Hilpert von der gleichnamigen Fleischerei in Werther. Die meisten Kunden würden sie aber liegenlassen. Ähnliches ist von der Fleischerei Brüggemann zu erfahren. „Wir haben aber unsere Kasse auf das neue System erst umrüsten müssen, was mit zusätzlichen Kosten verbunden ist“, gibt Fleischermeister Uwe Hilpert zu bedenken.

Übrigens ist die passende Registrierungsschutz-Software für manche Kassensysteme noch gar nicht lieferbar. „Die entsprechenden Vorgaben der Regierung sollen die Hersteller bis Ende September umsetzen“, erläutert Sebastian Senft, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft in Nordthüringen. Erst danach würden Strafen durch die Finanzbehörden ausgesprochen. Senft sieht die neue Regelung mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Für eine vernünftige Überprüfung der Betriebe durch das Finanzamt macht die Kassenbonpflicht durchaus Sinn“, sagt Senft. Auf der anderen Seite kämen schon erhebliche Kosten und mehr Bürokratie auf die Betriebe zu.

Für Holger Tolle steht jedoch eins fest: „In Berlin sitzen Leute ohne jegliche Kompetenz“, wettert er gegen ein System, das nicht bis zu Ende gedacht ist und die Bürokratie weiter anwachsen lässt.