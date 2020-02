Landwirte wollen Wasserreserven kontrolliert anzapfen

„Wie geht’s denn so?“, fragt mein Tischnachbar sein Gegenüber. „Wir freuen uns über den Regen“, erwidert dieser. Landwirte unter sich bei der Begrüßung am Dienstagmorgen in der „Bauernscheune Bösleben“ im Ilm-Kreis. Regen, Wasser und die Dürre der vergangenen Jahre standen im Mittelpunkt des Treffens. Aber auch die Frage: Wie bekommen Thüringer Landwirte, Obstbauern und Blumenzüchter künftig mehr Wasser auf ihre Felder und Plantagen?

Denn viele der Agrarflächen im Freistaat leiden unter der Trockenheit der Vorjahre. Doch statt zu jammern, haben sich Landwirte und Obstbauern auf die Suche nach Verbündeten gemacht, wenn es darum geht, Alternativen zum immer unberechenbareren Regen zu finden. Denn nicht nur sein Ausbleiben bereitet Sorgen. Auch die häufigeren Starkregen schaden den Äckern, weil die Wassermassen einfach abfließen und dabei die Ackerkrume fortspülen.

Im kontrollierten Anzapfen der Wasserreserven in den Gebieten des Landes, in denen ausreichend Regen fällt, sehen viele Landwirte und Obstbauern eine Möglichkeit, ihre Situation zu verbessern. Beispielsweise im Thüringer Wald und dem Schiefergebirge fällt noch ausreichend Niederschlag. Aber auch in der Tiefebene bieten sich Möglichkeiten, wieder an mehr Wasser zu gelangen. So machte die Landesregierung den Weg frei, noch vorhandene alte Wasserspeicher aus DDR-Zeiten wieder zu aktivieren.

Mehr heiße Tage – mehr Starkregen

Aktuelle Wettertabellen zeigen zudem, dass es in den Herbst- und Wintermonaten selbst in den Dürrejahren oft normal geregnet hat. Kai Pfannschmidt von der Thüringer Landesanstalt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) in Jena verweist auf diesen Lichtblick. Er betont aber auch, dass sich die Landwirtschaft auf mehr heißere Tage, mehr Starkregen und auch auf mehr Dürreperioden in Thüringen einstellen müsse.

Die Überlegungen, mehr Wasser aus der Wintersaison und aus Regionen mit ausreichend Regen auf die trockeneren Felder umzuleiten, trifft bei der Thüringer Fernwasserversorgung (TFW) auf offene Ohren. Denn die TFW unterhält neben ihren Trinkwassertalsperren im Freistaat auch ein größeres Netz von Brauchwasserspeichern. Und genau dieses Wasser wäre auch für Felder, Blumenbeete oder Obstplantagen bestens geeignet.

Immerhin beträgt die Brauchwasserreserve der TFW-Talsperren im Land rund 85 Millionen Kubikmeter Wasser, erklärt Hydrologe Markus Möller. Im Vergleich dazu fassen die fünf aktiven Trinkwassertalsperren etwa 73 Millionen Kubikmeter Wasser. Eine Menge, die eine stabile Trinkwasserversorgung auch über mehrere Dürrejahre hinweg sichert.

Hinzu könnten thüringenweit noch 58 Kleinspeicher kommen, sollten diese in den nächsten Jahren wieder aktiviert werden. Laut einer Studie aus dem Jahr 2010 waren damals rund 27 Millionen Kubikmeter Brauchwasser pro Jahr für Thüringen nutzbar, was einer bewässerten Agrarfläche von etwa 27.000 Hektar entsprechen würde. Markus Möller wollte diese Zahlen am Dienstag nicht bestätigen, verwies aber darauf, dass genau diese Angaben derzeit neu ermittelt werden. Die Größe der Agrarflächen könnte dabei weiter zunehmen, denn die Bewässerungssysteme beispielsweise für Felder und Plantagen haben sich im vergangenen Jahrzehnt deutlich verbessert, vor allem auch unter dem Aspekt einer effizienten Wassernutzung.

Und es gibt mit dem Westringkaskade genannten Projekt, die Möglichkeit künftig Brauchwasser aus den Talsperren Schmalwasser und Tambach-Dietharz für landwirtschaftliche Flächen zwischen Gotha und Erfurt nutzbar zu machen. Dafür soll eine alte Trinkwasserfernleitung neu genutzt werden. Zudem bietet die Anlage für die TFW die Möglichkeit, mit zwei weiteren Turbinen Energie aus der Wasserkraft zu gewinnen.

Große regionale Unterschiede bei der Trockenheit

In den Thüringer Wäldern hat sich die Wassersituation in den vergangenen Monaten nur partiell entspannt: „Wir haben in den Böden ein Wasserdefizit von 20 bis 30 Prozent“, sagt Volker Gebhardt, Vorstand der Landesforstanstalt Thüringenforst. Allerdings gebe es große regionale Unterschiede: Bei etwa der Hälfte der Messstationen lägen die Werte knapp über denen von 2018 und 2019. „Bei anderen, beispielsweise in Erfurt-Willrode, im Holzland und im Schiefergebirge, liegen sie aber auch darunter. Da haben wir den geringsten Bodenwassergehalt, der je gemessen wurde.“Um besser für Waldbrände gewappnet zu sein, will Thüringenforst rund 150 Feuerlöschteiche entschlammen – die ersten 35 in diesem Jahr – und Löschwassertankwagen anschaffen.

