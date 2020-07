Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Marktschreier-Gilde belebt Sondershäuser Festplatz

Nicht nur Klappern gehört zum Handwerk, Schreien auch. Das stellt die Gilde der Marktschreier seit Donnerstag auf dem Sondershäuser Festplatz unter Beweis. Mit dabei ist der Holländische Blumenkönig vom Hamburger Fischmarkt. Roberto Saarloos (links) führt den Blumenhandel in zweiter Generation und hält den Weltrekord im Orchideenverkauf: 1400 Stück in anderthalb Stunden. Lautstark preist er seine Ware auch Kundin Antje Schienbein an. Nicht weniger ins Zeug legen sich gleich nebenan Kabeljau-Käthe, Käse-Maik, Knabber-Achim und Aal-Ole. Bis Samstag gibt es jeweils von 10 bis 19 Uhr Gaudi, Schnäppchen und deftige Sprüche. Auch hier gilt der Abstand von 1,50 Meter.