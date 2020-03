Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mediengruppe verschiebt Veranstaltungen

Über Digital-Lösungen für Mittelstand und Verwaltung in Mitteldeutschland mit zahlreichen Ausstellern und Vorträgen soll die 5. ITLS, die IT-Leistungsschau der Mediengruppe Thüringen im Erfurter Steigerwaldstadion informieren. Wegen der aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus muss die Messe nun verschoben werden. Sie soll nun am 24. September ihre Pforten öffnen, nicht wie geplant am 2. April.

Hintergrund ist die Forderung der Thüringer Landesregierung, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen.

„Hallenplanung, Themenrundgänge und Vortragsreihen sollen beibehalten werden. Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Die betroffenen Personenkreise werden zeitnah über das weitere Vorgehen informiert. Die Terminverlegung in den weiter entfernt liegenden September erfolgte auch, um den betroffenen Ausstellern und Besuchern eine höhere Planungssicherheit zu geben“, heißt es in einer Mitteilung der Mediengruppe.

Von den Veranstaltungsabsagen ist auch die geplante Reihe „Sprechzeit – Auf ein Stündchen mit interessanten Gästen“ betroffen. Von März bis Juni sollten in Erfurt, Weimar und Jena interessante Gesprächsrunden mit Künstlern und Sportlern, Wissenschaftlern, Unternehmen und Medienmachern stattfinden, moderiert unter anderem von Redakteuren der Tageszeitungen der Thüringer Mediengruppe.

Die Veranstaltungen wurden nun vorerst abgesagt, ebenso wie die Benefizgala des Erfurter Serviceclubs, die für den 18. April im Erfurter Kaisersaal geplant war. Über Ersatztermine werde aktuell verhandelt, heißt es bei der Mediengruppe. Auch hier erhalten die betroffenen Teilnehmer zeitnah eine Information zum weiteren Vorgehen seitens des Veranstalters.

Weitere Informationen auf www.it-leistungsschau.de www.sprechzeit-events.de www.kaisersaal.de/de/benefizgala