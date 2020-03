Ministerpräsident Haseloff macht im Harz Hausaufgaben

Wenn der Bundesrat am Freitag über insgesamt sieben Gesetze entscheidet, wird Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) mindestens für eines seine Hausaufgaben gemacht haben: Für das Kohleausstiegsgesetz nebst der nötigen Strukturhilfen holte er sich am Mittwoch noch einmal die Meinung der davon ebenfalls betroffenen Gipsindustrie im Rottleberöder Knauf-Werk ein. Für die nämlich bedeutet ein geplanter Verzicht der Kohleverstromung auch den Wegfall der so wichtigen Rea-Gipse, die bei der Rauchgasentschwefelung gewonnen werden. Rund 60 Prozent des gesamten Gipsbedarfs werden derzeit so gewonnen, erläuterte Knauf-Werkleiter André Materlik.

Welche Auswirkungen der Wegfall des Ersatzstoffes haben könnte, veranschaulichte André Materlik gleich an einem Kollegen aus einem anderen Werk: Patrick Mittendorf und seine 25 Mitarbeiter produzieren bereits seit mehr als 20 Jahren in in Lochau bei Halle sogenannten Alpha-Gips für Fließestriche. Doch dieser Tage bangt die Belegschaft, ob es auch noch weitere 20 Jahre weitergeht. Nach 2030, nach dem Ende der Kohleverstromung also, könnte Schluss sein. Immerhin arbeite sein Werk ausschließlich mit Rea-Gipsen aus dem Braunkohlekraftwerk in nahen Schkopau, erläuterte Mittendorf. Investitionen in Mahlanlagen für Naturgipse sollen den Fortbestand von Lochau sichern, so die Hoffnung.

Dafür allerdings brauche es die Akzeptanz für den weiteren Abbau von Naturgipsen, warb Materlik bei Reiner Haseloff mit einer Werkbesichtigung, die auch in die Labore führte. Mit der Erfahrung einer Werkschließung in Hessen – damals stoppte ein Bürgerbegehren den weiteren Abbau – nach Rottleberode gekommen, nahm Laborleiter Axel Rabe den Ministerpräsidenten in die Pflicht. „Wir müssen nun einmal vorrangig auf Naturgips zurückgreifen. Setzen Sie sich für unsere Belange ein“, sprach Rabe im Namen seiner rund 250 Kollegen.

Die Appelle der Rottleberöder dürften nicht auf taube Ohren gestoßen sein: Schon, als bei Knauf unternehmensintern um ein Faserplattenwerk gerungen wurde und eigentlich osteuropäische Standorte mit deutlich geringerem Lohnniveau im Vorteil waren, sorgten neben der guten Autobahnanbindung nicht zuletzt auch Fördermittelzusagen aus Magdeburg für die finale Entscheidung pro Rottleberode. Dieses 2017 in Betrieb gegangene Werk durfte Haseloff ebenso bestaunen wie einen Neubau am Werkseingang: Die zuletzt auf rund 900.000 Tonnen Gips und Anhydrit für Putze und Faserplatten gestiegene Absatzmenge machte mehr Platz für den Versand nötig, zudem sind Duschen für die Mitarbeiter entstanden. Auch Werkleitung und Betriebsrat durften neue Räume beziehen.

Dem Betriebsratsvorsitzenden Ronald Flügel und Werkleiter Materlik versicherte Haseloff, dass er wegen fehlender Alternativen beziehungsweise nicht ausreichender Recyclinggipse sensible Abbaugenehmigungen, die „politisch vermittelbar sind“, forcieren werde. Alternativlos, sagte Haseloff aber ebenfalls, sei gleichzeitig auch der Kohleausstieg, wolle man dem Klimawandel sinnvoll begegnen.